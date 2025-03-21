Husky Fair - Sorteo en línea 2025

Great Wolf Lodge es un complejo familiar en Grand Mound, Washington, con un parque acuático cubierto, sala de juegos recreativos y otras actividades infantiles. Este paquete incluye una estancia de una noche para un máximo de 4 personas, en una suite familiar, con pases para el parque acuático y una tarjeta regalo de 399 $ para gastar en comida u otras atracciones. - Valor total $798 -Exp. 5/31/26 - * Hay 300 entradas disponibles * Debe tener 21 años o más y estar físicamente en Oregón en el momento de la compra
Ruta del vino para 2
$5
Este es un tour de vinos para dos personas que incluye experiencias personalizadas y degustaciones, con los enólogos y propietarios locales, junto con el transporte y lunch.Package Detalles: Un Tour del Vino proporcionará transporte para 2, Valorado en $ 600. - JL Kiff ofrecerá una cata de vinos para 2 personas con el enólogo/propietario, valorada en 40 $. -Monksgate ofrecerá una visita privada a los viñedos y un 10% de descuento en una cata de vinos para 2 personas, con el enólogo/propietario, valorada en 120 $. Carmi Wines ofrecerá una cata de vinos para 2 personas con el enólogo/propietario, valorada en 50 $. - Harvest Fresh ofrecerá un almuerzo para 2 personas, valorado en 30 $ -- Valor total - 840 $ * Hay 300 boletos disponibles * Para comprar un boleto de la rifa, debe tener 21 años o más, y estar físicamente en Oregon en el momento de la compra.
50/50
$5
Premio en metálico - Toda la recaudación se repartirá entre el ganador y la escuela. Hay 400 boletos disponibles, por lo que tiene la oportunidad de ganar $ 1000, si se venden todos los boletos.* Para comprar un boleto de la rifa, debe ser mayor de 21 años, y físicamente en Oregon en el momento de la compra.
Centro de diversión familiar Langer's
$5
Langers Family Fun Center está en Sherwood y este paquete incluye-4 Pases para Laser Tag-4 Pases para Bowling-4 Alquiler de zapatos-4 Pases para Escalada-4 Bonos de $5 para uso de Arcade-4 Pases para Timber Town-- Valor $288 - * Hay 160 boletos disponibles * Para comprar un boleto de la rifa, usted debe tener 21 años o más, y físicamente en Oregon en el momento de la compra.
Espíritu de Portland
$5
2 tarjetas de embarque para el Portland Spirit para cruceros turísticos y gastronómicos: ¡una experiencia única en Portland, Oregón! - Valor $200 -EXP. 4/3/2026 * no válido para vacaciones, cenas en barcos de Navidad o cruceros especiales. * Hay 160 boletos disponibles * Para comprar un boleto de la rifa, usted debe ser 21 o más viejo, y físicamente en Oregon a la hora de la compra.
Caja de Salpicaduras
$5
Caja de salpicaduras es un estudio de arte donde se arroja pintura, ubicado en Albany. ¡Se trata de pintura, música y arte, a tu manera! ¡Un lugar para divertirse y ensuciarse! Es seguro, colorido, divertido y desordenado! Traiga hasta 15 personas durante un máximo de 2 horas. - Valor $ 200 - * Hay 160 entradas disponibles * Para comprar un boleto de rifa, debe tener 21 años o más, y físicamente en Oregon en el momento de la compra.
Bosque Encantado
$5
4 entradas para el Bosque Encantado en Salem - Valor $116 -
* Se venden boletos para atracciones por separado
* Hay 160 entradas disponibles * Para comprar un boleto de rifa, debe tener 21 años o más, y físicamente en Oregon en el momento de la compra.
Alas y Olas
$5
4 entradas para el parque acuático interior Alas & Olas, en McMinnville- Valor $156 -
*EXP. 31/12/25*
* Hay 160 entradas disponibles * Para comprar un boleto de rifa, debe tener 21 años o más, y físicamente en Oregon en el momento de la compra.
