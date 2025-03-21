Husky Fair - Sorteo en línea 2025

Este es un tour de vinos para dos personas que incluye experiencias personalizadas y degustaciones, con los enólogos y propietarios locales, junto con el transporte y lunch.Package Detalles: Un Tour del Vino proporcionará transporte para 2, Valorado en $ 600. - JL Kiff ofrecerá una cata de vinos para 2 personas con el enólogo/propietario, valorada en 40 $. -Monksgate ofrecerá una visita privada a los viñedos y un 10% de descuento en una cata de vinos para 2 personas, con el enólogo/propietario, valorada en 120 $. Carmi Wines ofrecerá una cata de vinos para 2 personas con el enólogo/propietario, valorada en 50 $. - Harvest Fresh ofrecerá un almuerzo para 2 personas, valorado en 30 $ -- Valor total - 840 $ * Hay 300 boletos disponibles * Para comprar un boleto de la rifa, debe tener 21 años o más, y estar físicamente en Oregon en el momento de la compra.

Este es un tour de vinos para dos personas que incluye experiencias personalizadas y degustaciones, con los enólogos y propietarios locales, junto con el transporte y lunch.Package Detalles: Un Tour del Vino proporcionará transporte para 2, Valorado en $ 600. - JL Kiff ofrecerá una cata de vinos para 2 personas con el enólogo/propietario, valorada en 40 $. -Monksgate ofrecerá una visita privada a los viñedos y un 10% de descuento en una cata de vinos para 2 personas, con el enólogo/propietario, valorada en 120 $. Carmi Wines ofrecerá una cata de vinos para 2 personas con el enólogo/propietario, valorada en 50 $. - Harvest Fresh ofrecerá un almuerzo para 2 personas, valorado en 30 $ -- Valor total - 840 $ * Hay 300 boletos disponibles * Para comprar un boleto de la rifa, debe tener 21 años o más, y estar físicamente en Oregon en el momento de la compra.

Más detalles...