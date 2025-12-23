Hwma Np

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Acerca de esta tienda

HWMA Tienda Pro

HWMA Nike Therma-fit Athletic Hoodie item
HWMA Nike Therma-fit Athletic Hoodie
$89

Available in Grey or Blue.

Training Tee - Atleta Negro item
Training Tee - Atleta Negro
$35

Playera que absorbe la humedad, usable en las esterillas y fuera de ellas.

Playera de Entrenamiento - Competidor Naranja item
Playera de Entrenamiento - Competidor Naranja
$35

Playera que absorbe la humedad. Usable en las esterillas solo por nuestros competidores, ¡Cualquiera puede comprar una para apoyar a la comunidad y respaldar a nuestros atletas competitivos!

Playera de Entrenamiento - Líder Teal item
Playera de Entrenamiento - Líder Teal
$35

Playera que absorbe la humedad. Usable en las esterillas solo por nuestro Equipo de Liderazgo y Personal.

Playera de Entrenamiento - Camper Azul & Camper Rojo item
Playera de Entrenamiento - Camper Azul & Camper Rojo
$35

Playera que absorbe la humedad. Usable en las esterillas solo por los atletas de nuestro Programa después de la Escuela y de Campamento de Verano. Los atletas del Campamento de Verano se dividen en equipos Rojo y Azul dependiendo de la edad. El personal lo ayudará a seleccionar el color correcto.

Manga Larga HWMA - Gris de Apoyo
$45

No apta para uso en clase, esta es una manga larga atlética cómoda y transpirable ideal para entrenar fuera del estudio.

HWMA Cap
$35

Available in Black or Gray.

HWMA Beanie
$35

Fleece Lined Beanie for the cold weather! Black Only.

Training Uniform - White w/ White V Neck
$75

Provided by Tusah, the US Olympic Team Provider. This is the default uniform for all Color Belt athletes.

Training Uniform - White w/ Black V Neck
$75

Provided by Tusah, the US Olympic Team Provider. This is the default uniform for all Black Belt athletes.

Training Uniform - Black w/ Black V Neck
$75

Provided by Tusah, the US Olympic Team Provider. This uniform option is available for all athletes regardless of rank.

Uniform - Competencia de Sparring
$135

Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Para competidores y aquellos que desean un uniforme ultraligero para mayor comodidad y movilidad. Este producto puede tener que ser pedido, por favor permita 2-3 semanas para la llegada.

Uniforme - Competencia de Poomsae
$135

Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Para competidores que se especializan en poomsae. Este producto puede tener que ser pedido, por favor permita 2-3 semanas para la llegada.

Protectores de Antebrazo
$40

Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Requerido por rangos de cinturón blanco y superiores.

Protectores de Espinilla y Empeine
$50

Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Requerido por rangos de cinturón blanco y superiores.

Protector de Pecho
$75

Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Requerido por rangos de cinturón verde y superiores.

Equipo de cabeza
$50

Proporcionado por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Requerido por rangos de Cinturón Verde y superiores.

Guantes de combate
$45

Proporcionados por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Para Competidores y aquellos que desean una protección adicional en las manos.

Calcetines de combate
$45

Proporcionados por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Para Competidores y aquellos que desean una protección para los pies más ajustada.

Escudo facial
$35

Proporcionado por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Para Competidores y aquellos que desean una protección adicional en el rostro. Se conecta al Equipo de cabeza.

Mochila de Equipamiento de HWMA
$45

Proporcionada por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. ¡Para cualquier persona que desee una bolsa diseñada específicamente para llevar su equipo de combate!

Bolsa de deporte para equipo de HWMA
$55

Proporcionado por Tusah, el proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Para aquellos que desean aún más espacio para el equipo de combate y cualquier otro equipo. Ideal para competidores.

Cinturón - Cinturones de colores y Héroes
$35

Si perdiste tu cinturón anterior o has crecido más allá de él. ¡Puedes comprar un cinturón de repuesto aquí!

Cinturón - Poom / Dan
$55

Si perdiste tu cinturón anterior o has crecido más allá de él. ¡Puedes comprar un cinturón de repuesto aquí! Los rangos de Cinturón Negro requieren bordado, así que por favor contacta al estudio con tu nombre, etc. para ser colocado en el cinturón.

Examen de rango privado
$55

Los exámenes grupales se realizan bimestralmente sin costo. Sin embargo, si un atleta no puede asistir, puede optar por realizar un examen privado. Después de la compra, contacta al estudio por correo electrónico para programar una hora para el examen.

Training Compression Tee
$35

Compression style training tee. Wearable in class.

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