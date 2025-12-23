HWMA Tienda Pro

Acerca de esta tienda
Available in Grey or Blue.
Playera que absorbe la humedad, usable en las esterillas y fuera de ellas.
Playera que absorbe la humedad. Usable en las esterillas solo por nuestros competidores, ¡Cualquiera puede comprar una para apoyar a la comunidad y respaldar a nuestros atletas competitivos!
Playera que absorbe la humedad. Usable en las esterillas solo por nuestro Equipo de Liderazgo y Personal.
Playera que absorbe la humedad. Usable en las esterillas solo por los atletas de nuestro Programa después de la Escuela y de Campamento de Verano. Los atletas del Campamento de Verano se dividen en equipos Rojo y Azul dependiendo de la edad. El personal lo ayudará a seleccionar el color correcto.
No apta para uso en clase, esta es una manga larga atlética cómoda y transpirable ideal para entrenar fuera del estudio.
Available in Black or Gray.
Fleece Lined Beanie for the cold weather! Black Only.
Provided by Tusah, the US Olympic Team Provider. This is the default uniform for all Color Belt athletes.
Provided by Tusah, the US Olympic Team Provider. This is the default uniform for all Black Belt athletes.
Provided by Tusah, the US Olympic Team Provider. This uniform option is available for all athletes regardless of rank.
Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Para competidores y aquellos que desean un uniforme ultraligero para mayor comodidad y movilidad. Este producto puede tener que ser pedido, por favor permita 2-3 semanas para la llegada.
Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Para competidores que se especializan en poomsae. Este producto puede tener que ser pedido, por favor permita 2-3 semanas para la llegada.
Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Requerido por rangos de cinturón blanco y superiores.
Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Requerido por rangos de cinturón blanco y superiores.
Proporcionado por Tusah, proveedor del equipo olímpico de EE. UU. Requerido por rangos de cinturón verde y superiores.
Proporcionado por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Requerido por rangos de Cinturón Verde y superiores.
Proporcionados por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Para Competidores y aquellos que desean una protección adicional en las manos.
Proporcionados por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Para Competidores y aquellos que desean una protección para los pies más ajustada.
Proporcionado por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Para Competidores y aquellos que desean una protección adicional en el rostro. Se conecta al Equipo de cabeza.
Proporcionada por Tusah, el Proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. ¡Para cualquier persona que desee una bolsa diseñada específicamente para llevar su equipo de combate!
Proporcionado por Tusah, el proveedor del Equipo Olímpico de EE. UU. Para aquellos que desean aún más espacio para el equipo de combate y cualquier otro equipo. Ideal para competidores.
Si perdiste tu cinturón anterior o has crecido más allá de él. ¡Puedes comprar un cinturón de repuesto aquí!
Si perdiste tu cinturón anterior o has crecido más allá de él. ¡Puedes comprar un cinturón de repuesto aquí! Los rangos de Cinturón Negro requieren bordado, así que por favor contacta al estudio con tu nombre, etc. para ser colocado en el cinturón.
Los exámenes grupales se realizan bimestralmente sin costo. Sin embargo, si un atleta no puede asistir, puede optar por realizar un examen privado. Después de la compra, contacta al estudio por correo electrónico para programar una hora para el examen.
Compression style training tee. Wearable in class.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!