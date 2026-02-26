The Dance School

Organizado por

The Dance School

Acerca de este evento

<p>Me encanta bailar: Obras coreografiadas por estudiantes</p>

2911 Colby Ave

Everett, WA 98201, USA

Admisión General para Adultos (edades 13+)
$25

Disfrute de la Admisión "Two-Fer" a AMBOS espectáculos. Cada espectáculo es único. Utilizará el mismo boleto para ingresar a ambos.

Admisión General para Jóvenes (Edades 3-12)
$15

Disfrute de la Admisión "Two-Fer" a AMBOS espectáculos. Cada espectáculo es único. Utilizará el mismo boleto para ingresar a ambos. (Los jóvenes menores de 2 años son gratis)

Virtual Viewing of Both Shows
$20

Using an app, Friends and Family from afar can view the entire two performances for the price of 1 ticket. (Requires and app, Log in information will be provided once ticket it purchased.) Thank you.

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