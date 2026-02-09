Irving School

Irving School

Venta de Pay de Helado

Pastel de fresa
$20

Helado de vainilla con fresas y trozos de galleta de vainilla

Brookie-O
$20

Helado de vainilla con Oreo, brownie, masa de galleta, fudge


M&M
$20

Helado de vainilla con fudge y chocolates M&M

Brownie de fudge
$20

Helado de vainilla y chocolate con trozos de brownie y fudge


Cookie Dough
$20

Helado de vainilla con masa de galleta y fudge


Very Berry
$20

Vainilla con fresa y arándano y crujiente de vainilla

Ice Cream Shoppe Pick Up
Gratuito

Opción de Recogida 1:

The Ice Cream Shoppe
59 Bridgeport Ave, Shelton, CT
Miércoles, 25 de marzo
En cualquier momento entre las 10:00 AM y las 9:00 PM

DEBE SELECCIONAR UNA OPCIÓN DE RECOGIDA

Irving Pick Up
Gratuito

Cafetería de la Escuela Irving
Jueves, 26 de marzo
3:30 PM – 4:30 PM

DEBE SELECCIONAR UNA OPCIÓN DE RECOGIDA

Añadir una donación para Irving School

$

