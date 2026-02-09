Venta de Pay de Helado

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
Helado de vainilla con fresas y trozos de galleta de vainilla
Helado de vainilla con Oreo, brownie, masa de galleta, fudge
Helado de vainilla con fudge y chocolates M&M
Helado de vainilla y chocolate con trozos de brownie y fudge
Helado de vainilla con masa de galleta y fudge
Vainilla con fresa y arándano y crujiente de vainilla
Opción de Recogida 1:
The Ice Cream Shoppe
59 Bridgeport Ave, Shelton, CT
Miércoles, 25 de marzo
En cualquier momento entre las 10:00 AM y las 9:00 PM
DEBE SELECCIONAR UNA OPCIÓN DE RECOGIDA
Cafetería de la Escuela Irving
Jueves, 26 de marzo
3:30 PM – 4:30 PM
DEBE SELECCIONAR UNA OPCIÓN DE RECOGIDA
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!