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Cuotas ICS 2026-2027

Senior Dues - Full
$120

Cubre el costo de la ceremonia de graduación de los estudiantes de último año, el portatítulos y la indumentaria de graduación (birrete, toga y borla).

Senior Dues - Installment
$60

Cubre el costo de la ceremonia de graduación de los estudiantes de último año, el portatítulos y la indumentaria de graduación (birrete, toga y borla). Este es un pago a plazos y requerirá que el saldo restante se abone en una fecha posterior.

8th Grade Dues - Full
$80

Cubre el costo de la ceremonia de transición de fin de año y la vestimenta ceremonial (birrete, toga y borla).

8th Grade Dues - Installment
$40

Cubre el costo de la ceremonia de transición de fin de año y la vestimenta ceremonial (birrete, toga y borla). Este es un pago a plazos y requerirá que el saldo restante se abone en una fecha posterior.

4th Grade Dues - Full
$40

Cubre el costo de la celebración de transición de cuarto grado.

4to Grado Cuotas - Cuota
$20

Cubre el costo de la celebración de transición de cuarto grado.Este es un pago a plazos y requerirá que el saldo restante se abone en una fecha posterior.

Cuotas de Jardín de Infantes - Completo
$20

Cubre el costo del birrete, la toga, la borla y el diploma de graduación.

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