ICSR2026 - Conferencia Internacional sobre Restauración de Mariscos

91 WA-108

Shelton, WA 98584, USA

Tasa de Semillas Miembro
$375
Disponible hasta 31 mar

Disfrute del programa completo con acceso a todas las principales actividades. Acceso completo a la conferencia (4-8 de octubre) incluyendo todas las sesiones, talleres, salidas de campo, recepción de bienvenida y banquete. Disponible hasta el 1 de marzo de 2026. Debe ser miembro de ISRS.

Tasa de Semillas No Miembro
$500
Disponible hasta 31 mar

Acceso completo a la conferencia (4-8 de octubre) incluyendo todas las sesiones, talleres, salidas de campo, recepción de bienvenida y banquete. Disponible hasta el 31 de marzo de 2026.

Tasa Regular Miembro
$475

Acceso completo a la conferencia (4-8 de octubre) incluyendo todas las sesiones, talleres, salidas de campo, recepción de bienvenida y banquete. Tarifa de miembro de ISRS.

Tasa Regular No Miembro
$625

Acceso completo a la conferencia (4-8 de octubre) incluyendo todas las sesiones, talleres, salidas de campo, recepción de bienvenida y banquete.

Tasa Estudiantil
$350

Acceso completo a la conferencia para estudiantes (4-8 de octubre). Se requiere identificación de estudiante válida en el check-in. Incluye todas las sesiones, talleres, salidas de campo, recepción de bienvenida y banquete.

Pase diario
$250

Acceso de un día a las sesiones y actividades de la conferencia. No incluye excursiones, recepción de bienvenida ni banquete.

Invitado - Recepción de bienvenida
$50

Entrada de invitado solo para la recepción de bienvenida. Para invitados no registrados que acompañen a los asistentes a la conferencia.

Invitado - Banquete de la conferencia
$75

Entrada de invitado solo para el banquete de la conferencia. Para invitados no registrados que acompañen a los asistentes a la conferencia.

