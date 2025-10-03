IDEA Achieve Academy PTA

IDEA Achieve Academy PTA

Acerca de esta tienda

IDEA Achieve Cumpleaños Regalos 2025-2026.

Birthday Gram (Mini)
$5

Este Birthday Gram incluirá:
un globo, una bolsa de regalos y un mensaje personalizado.

Birthday Gram (Full)
$10

Este Birthday Gram incluye:
Un globo, una bolsa de regalos, un botana de cumpleaños, un peluche pequeño y un mensaje personalizado.

Birthday Gram (Large)
$20

Este Birthday Gram incluye:
Un globo, una bolsa de regalos, un gran botana de cumpleaños (que incluye Takis, Capri Sun y un gran dulce), un peluche pequeño, un juguete sorpresa y un mensaje personalizado.

Globos Adicionales
$2

$2 cada globo adicional (Solo se permiten 2 globos adicionales por gram)
es decir, si usted ordena 1 Birthday Gram, los globos adicionales no deben exceder de 2. Si usted ordena 2 Birthday Grams, los globos adicionales no deben exceder de 4. Y así sucesivamente. Los globos adicionales que excedan el límite máximo de 2 globos por gram NO serán reembolsados.

