IDEA Achieve Cumpleaños Regalos 2025-2026.

Este Birthday Gram incluirá:
un globo, una bolsa de regalos y un mensaje personalizado.
Este Birthday Gram incluye:
Un globo, una bolsa de regalos, un botana de cumpleaños, un peluche pequeño y un mensaje personalizado.
Este Birthday Gram incluye:
Un globo, una bolsa de regalos, un gran botana de cumpleaños (que incluye Takis, Capri Sun y un gran dulce), un peluche pequeño, un juguete sorpresa y un mensaje personalizado.
$2 cada globo adicional (Solo se permiten 2 globos adicionales por gram)
es decir, si usted ordena 1 Birthday Gram, los globos adicionales no deben exceder de 2. Si usted ordena 2 Birthday Grams, los globos adicionales no deben exceder de 4. Y así sucesivamente. Los globos adicionales que excedan el límite máximo de 2 globos por gram NO serán reembolsados.
