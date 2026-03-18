Ember Charter School For Mindful Education Innovation & Transformat

Organizado por

Ember Charter School For Mindful Education Innovation & Transformat

Acerca de este evento

Enciende tu mente: Noche de juegos familiares con temática matemática

616 Quincy St

Brooklyn, NY 11221, USA

Billete para Padres/Tutores/Cuidadores
Gratuito

Si va a asistir como padre, tutor o cuidador, seleccione este billete. Esto nos ayuda a asegurarnos de que tenemos suficientes suministros y refrigerios para todos los padres/tutores/cuidadores que asisten.


Tenga en cuenta: también debe seleccionar un billete de estudiante a continuación.

Billete de Estudiante
Gratuito

Seleccione este billete para TODOS los estudiantes que asistirán. Esto nos ayuda a asegurarnos de que tenemos suficientes suministros y refrigerios para todos los estudiantes que asisten.


Tenga en cuenta: Todos los estudiantes deben estar acompañados por un adulto. (Mayor de 18 años)

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!