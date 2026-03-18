Enciende tu mente: Noche de juegos familiares con temática matemática

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Si va a asistir como padre, tutor o cuidador, seleccione este billete. Esto nos ayuda a asegurarnos de que tenemos suficientes suministros y refrigerios para todos los padres/tutores/cuidadores que asisten.
Tenga en cuenta: también debe seleccionar un billete de estudiante a continuación.
Seleccione este billete para TODOS los estudiantes que asistirán. Esto nos ayuda a asegurarnos de que tenemos suficientes suministros y refrigerios para todos los estudiantes que asisten.
Tenga en cuenta: Todos los estudiantes deben estar acompañados por un adulto. (Mayor de 18 años)
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