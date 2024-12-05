iHeart_Programa de Padres (Primavera 2025)

Resiliencia fundamental para padres (curso de 4 semanas)
free
Fechas: (1, 8, 15, y 22 de Marzo)
Hora: 10:00 a 11:45
Este curso se centra en el adulto. Fortalezca su capacidad para manejar el estrés, mantener la calma y desarrollar resiliencia emocional para que pueda ser padre con intención y empatía.
Fechas: (5, 12, 19, y 26 de Abril y 3, y 10 de Mayo)
Hora: 10:00 a 11:45
Este curso cubre el desarrollo de los niños y de sus cerebros, la comunicación empática, el desarrollo de la inteligencia emocional, establecer límites amorosos y afectivos, y el poder del juego para mejorar el desarrollo y fomentar la resiliencia y la conexión de por vida.
Conexiones familiares creativas (4 semanas)
free
**Para participar, es requisito haber completado uno de los dos primeros cursos.
Fechas: (31 de Mayo y 7, 15, y 21 de Junio)
Hora: 10:00 a 11:45
Este curso es una serie interactiva donde padres e hijos se conectan a través del arte creativo, la narración de cuentos, la música y el juego, fomentando el crecimiento emocional, la unión y la exploración alegre juntos.
