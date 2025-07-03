Il Texas KSHS PTO's Eagles Swag Shop

Destácate y vuela alto con nuestra audaz nueva Camiseta Espíritu Águila IL Texas KSHS! Con un gráfico de águila feroz a todo color y dinámicas salpicaduras de marrón y dorado, esta camiseta encarna la energía imparable de los Eagles de la Escuela Secundaria IL Texas Keller-Saginaw. El llamativo texto vertical
Sudadera Espíritu
$25
Envuélvete en comodidad acogedora y un orgullo escolar incomparable con la Sudadera Espíritu Águila IL Texas KSHS! Con nuestro audaz gráfico de águila en alta definición y llamativas letras marrones
Pase de Swag
$50
¡Preséntate con estilo durante todo el año con el exclusivo Pase de Swag Águila IL Texas KSHS! Este pase cubre el costo de cada día oficial de swag durante el año escolar 2025-26, permitiéndote participar sin preocuparte por pagar cada vez. ¡Es la forma más fácil de mantenerse involucrado, mostrar tu orgullo águila y ahorrar dinero!
Importante Descargo de responsabilidad:
El Pase de Swag no cubre los Días del Espíritu. Para participar en los Días del Espíritu gratis, los estudiantes deben usar la Camiseta del Espíritu oficial de IL Texas KSHS de este año.
¡Obtén tu Pase de Swag hoy y haz del año escolar 2025-26 el más espiritual hasta ahora!
Basic Eagle Swag
$40
Includes Spirit Shirt and Sweatshirt
Silver Eagle Swag
$65
Includes Spirit shirt and swag pass
Gold Eagle Swag
$70
Includes Spirit Sweatshirt and Swag pass
Ultimate Eagle Swag
$90
Includes Spirit Shirt, Sweatshirt, and Swag pass
Añadir una donación para IL Texas Keller Saginaw High School PTO
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!