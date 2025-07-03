Il Texas KSHS PTO's Eagles Swag Shop

¡Preséntate con estilo durante todo el año con el exclusivo Pase de Swag Águila IL Texas KSHS! Este pase cubre el costo de cada día oficial de swag durante el año escolar 2025-26, permitiéndote participar sin preocuparte por pagar cada vez. ¡Es la forma más fácil de mantenerse involucrado, mostrar tu orgullo águila y ahorrar dinero! Importante Descargo de responsabilidad: El Pase de Swag no cubre los Días del Espíritu. Para participar en los Días del Espíritu gratis, los estudiantes deben usar la Camiseta del Espíritu oficial de IL Texas KSHS de este año. ¡Obtén tu Pase de Swag hoy y haz del año escolar 2025-26 el más espiritual hasta ahora!

Más detalles...