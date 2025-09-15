Servicios Legales de Inmigración - Asistencia posterior a la presentación de la solicitud y Preparación para la Entrevista

Organizado por
Acerca de este evento
-Solo para clientes existentes - NO para solicitudes de ciudadanía, tarjeta verde o asilo
Asistencia legal de inmigración con:
-Responder a la Solicitud
de Evidencia o "RFE"
-Solución de problemas posteriores a la presentación
problemas de solicitud
-Algunos clientes existentes - solo para solicitudes de ciudadanía y tarjeta verde
-No clientes - NO para solicitudes de ciudadanía, tarjeta verde o asilo
Asistencia legal de inmigración con:
-Responder a la Solicitud
de Evidencia o "RFE"
-Solución de problemas posteriores a la presentación
problemas de solicitud
-Solo para no clientes - solo para solicitudes de ciudadanía y tarjeta verde
Asistencia legal de inmigración con:
-Responder a la Solicitud
de Evidencia o "RFE"
-Solución de problemas posteriores a la presentación
problemas de solicitud
-Solo para no clientes-solicitudes de asilo
Asistencia legal en materia de inmigración con:
-Solo solución de problemas posteriores a la presentación de la solicitud
-NO recopilar evidencia, condiciones del país, redactar declaración jurada y preparar paquete complementario antes de la entrevista
-NO preparación para la entrevista
-Consulte "Non-Client Post-Filing Assistance e Preparazione Intervista-Asilo" para obtener asistencia posterior a la presentación y preparación para la entrevista de asilo.
-Algunos clientes existentes - solo para solicitudes de ciudadanía y tarjeta verde
Asistencia legal de inmigración con:
-Entrevista simulada
-Revisión de solicitudes que requieran solo revisión general
-Solo para no clientes - solo para solicitudes de ciudadanía y tarjeta verde
Asistencia legal de inmigración con:
-Entrevista simulada
-Revisión de solicitudes que requieran revisión en profundidad
-Alcuni clienti esistenti - solo per domande di cittadinanza e green card
Assistenza legale all'immigrazione con:
-Assistenza post-filing dell'applicazione USCIS
-Preparazione all'intervista
-Solo non clienti - solo per domande di cittadinanza e green card
Assistenza legale all'immigrazione con:
-Assistenza post-filing dell'applicazione USCIS
-Preparazione all'intervista
-Clienti esistenti - solo per la domanda di asilo e il rifiuto della rimozione
Assistenza legale all'immigrazione con:
-Asistencia posterior a la presentación de la solicitud al USCIS con la recopilación de pruebas, las condiciones del país, la redacción de la declaración jurada y la preparación de un paquete complementario antes de la entrevista
-Preparazione all'intervista
-Solo non clienti - solo per la domanda di asilo e il rifiuto della rimozione
Assistenza legale all'immigrazione con:
-Asistencia posterior a la presentación de la solicitud al USCIS con la recopilación de pruebas, las condiciones del país, la redacción de la declaración jurada y la preparación de un paquete complementario antes de la entrevista
-Preparazione all'intervista
-Clienti esistenti solo - per domande che richiedono un'intervista
Assistenza legale all'immigrazione con:
-Accompagnamento all'intervista USCIS (participación remota del representante legal)
-Clienti esistenti solo - per domande che richiedono un'intervista
Assistenza legale all'immigrazione con:
-Accompagnamento all'intervista USCIS (participación presencial del representante legal)
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!