Servicios Legales de Inmigración - Asistencia posterior a la presentación de la solicitud y Preparación para la Entrevista

Asistencia para la solicitud USCIS posterior a la presentación - Nivel 1
$100

-Solo para clientes existentes - NO para solicitudes de ciudadanía, tarjeta verde o asilo


Asistencia legal de inmigración con:

-Responder a la Solicitud

de Evidencia o "RFE"

-Solución de problemas posteriores a la presentación

problemas de solicitud

Asistencia para la solicitud USCIS posterior a la presentación - Nivel 2
$200

-Algunos clientes existentes - solo para solicitudes de ciudadanía y tarjeta verde

-No clientes - NO para solicitudes de ciudadanía, tarjeta verde o asilo


Asistencia legal de inmigración con:

-Responder a la Solicitud

de Evidencia o "RFE"

-Solución de problemas posteriores a la presentación

problemas de solicitud

Asistencia para la solicitud USCIS posterior a la presentación - Nivel 3
$300

-Solo para no clientes - solo para solicitudes de ciudadanía y tarjeta verde


Asistencia legal de inmigración con:

-Responder a la Solicitud

de Evidencia o "RFE"

-Solución de problemas posteriores a la presentación

problemas de solicitud

Asistencia para la solicitud USCIS posterior a la presentación - Nivel 4
$400

-Solo para no clientes-solicitudes de asilo


Asistencia legal en materia de inmigración con:

-Solo solución de problemas posteriores a la presentación de la solicitud

-NO recopilar evidencia, condiciones del país, redactar declaración jurada y preparar paquete complementario antes de la entrevista

-NO preparación para la entrevista

-Consulte "Non-Client Post-Filing Assistance e Preparazione Intervista-Asilo" para obtener asistencia posterior a la presentación y preparación para la entrevista de asilo.

Preparación para entrevista con el cliente - Ciudadanía y Tarjeta Verde
$200

-Algunos clientes existentes - solo para solicitudes de ciudadanía y tarjeta verde


Asistencia legal de inmigración con:

-Entrevista simulada

-Revisión de solicitudes que requieran solo revisión general

Preparación para entrevista sin cliente - Ciudadanía y Tarjeta Verde
$300

-Solo para no clientes - solo para solicitudes de ciudadanía y tarjeta verde


Asistencia legal de inmigración con:

-Entrevista simulada

-Revisión de solicitudes que requieran revisión en profundidad

Cliente Post-Filing Assistance e Preparazione Intervista
$400

-Alcuni clienti esistenti - solo per domande di cittadinanza e green card


Assistenza legale all'immigrazione con:

-Assistenza post-filing dell'applicazione USCIS

-Preparazione all'intervista

Non-Client Post-Filing Assistance e Preparazione Intervista
$500

-Solo non clienti - solo per domande di cittadinanza e green card


Assistenza legale all'immigrazione con:

-Assistenza post-filing dell'applicazione USCIS

-Preparazione all'intervista

Cliente Post-Filing Assistance e Preparazione Intervista-Asilo
$500

-Clienti esistenti - solo per la domanda di asilo e il rifiuto della rimozione


Assistenza legale all'immigrazione con:

-Asistencia posterior a la presentación de la solicitud al USCIS con la recopilación de pruebas, las condiciones del país, la redacción de la declaración jurada y la preparación de un paquete complementario antes de la entrevista

-Preparazione all'intervista

Non-Client Post-Filing Assistance e Preparazione Intervista-Asilo
$700

-Solo non clienti - solo per la domanda di asilo e il rifiuto della rimozione


Assistenza legale all'immigrazione con:

-Asistencia posterior a la presentación de la solicitud al USCIS con la recopilación de pruebas, las condiciones del país, la redacción de la declaración jurada y la preparación de un paquete complementario antes de la entrevista

-Preparazione all'intervista

Solo clientes - Representación legal Entrevista Participación (Remota)
$100

-Clienti esistenti solo - per domande che richiedono un'intervista


Assistenza legale all'immigrazione con:

-Accompagnamento all'intervista USCIS (participación remota del representante legal)

Solo para clientes - Participación en la entrevista de representante legal (presencial)
$300

-Clienti esistenti solo - per domande che richiedono un'intervista


Assistenza legale all'immigrazione con:

-Accompagnamento all'intervista USCIS (participación presencial del representante legal)

