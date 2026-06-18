Recaudador de Fondos Impact Rotary

Acerca de este evento
Un cuarto de gumbo cajún casero con pollo y salchicha ahumada sin acompañamiento de arroz. Preparado por DJ's Cajun Cooking. Las ganancias benefician los programas y oportunidades de los estudiantes de la Escuela Secundaria de Petersburg a través del Rotary Club de Petersburg.
Un cuarto de gumbo cajún casero con pollo, salchicha ahumada y una porción de arroz. Preparado por DJ's Cajun Cooking. Las ganancias benefician los programas y oportunidades de los estudiantes de la Escuela Secundaria de Petersburg a través del Rotary Club de Petersburg.
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