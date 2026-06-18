assorted color pencils in yellow bucket

Organizado por

The Rotary Club of Petersburg

Acerca de este evento

Recaudador de Fondos Impact Rotary

29 Bollingbrook St

Petersburg, VA 23803, USA

Gumbo Cajun de DJ (Cuarto)
$15

Un cuarto de gumbo cajún casero con pollo y salchicha ahumada sin acompañamiento de arroz. Preparado por DJ's Cajun Cooking. Las ganancias benefician los programas y oportunidades de los estudiantes de la Escuela Secundaria de Petersburg a través del Rotary Club de Petersburg.

Gumbo Cajun de DJ (Cuarto) y Arroz (1/2 Pinta)
$18

Un cuarto de gumbo cajún casero con pollo, salchicha ahumada y una porción de arroz. Preparado por DJ's Cajun Cooking. Las ganancias benefician los programas y oportunidades de los estudiantes de la Escuela Secundaria de Petersburg a través del Rotary Club de Petersburg.


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