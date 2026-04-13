Imperio de Reinas 2026

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Acerca de este evento
Imperio de Reinas es una experiencia transformadora creada para sanar, reconectarte contigo misma, fortalecer tu confianza y crecer emocional, mental y espiritualmente.
Esto no es simplemente un taller.
Es una inversión en:
✨ Tu sanación
✨ Tu bienestar emocional
✨ Tu confianza y autoestima
✨ Un futuro más saludable para ti y las futuras generaciones
Este boleto es una decisión de elegirte a ti misma, tu paz y tu crecimiento.
Eres digna de sanar.
Eres digna de transformación.
Eres digna de convertirte en la Reina que siempre debiste ser.
Estamos listas para recorrer este camino contigo.
Con amor,
Sandra Uribe De la Fuente
Soy Bienestar
Gracias por tu poderoso apoyo. Estás ayudando a transformar la vida de una mujer que ha pasado años cuidando de los demás, mientras descuidaba su propia sanación y su bienestar.
A través de Imperio de Reinas, una mujer en situación de vulnerabilidad vivirá una experiencia poderosa y transformadora, centrada en el bienestar emocional, el autodescubrimiento, el empoderamiento y la sanación en sororidad.
Tu apoyo le brindará:
✨ Recursos para el bienestar emocional
✨ Apoyo con enfoque informado sobre el trauma y sensible a la diversidad cultural
✨ Herramientas de empoderamiento y crecimiento personal
✨ Una comunidad segura donde las mujeres se sienten vistas, valoradas y respaldadas
Esto es más que un patrocinio.
Es una inversión en la sanación, la esperanza y las generaciones futuras.
Cuando una mujer sana, familias enteras y comunidades sanan con ella.
Con gratitud,
Sandra Uribe De la Fuente
I am Bienestar
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