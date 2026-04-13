Imperio de Reinas 2026

Imperio de Reinas es una experiencia transformadora creada para sanar, reconectarte contigo misma, fortalecer tu confianza y crecer emocional, mental y espiritualmente.





Esto no es simplemente un taller.

Es una inversión en:

✨ Tu sanación

✨ Tu bienestar emocional

✨ Tu confianza y autoestima

✨ Un futuro más saludable para ti y las futuras generaciones





Este boleto es una decisión de elegirte a ti misma, tu paz y tu crecimiento.





Eres digna de sanar.

Eres digna de transformación.

Eres digna de convertirte en la Reina que siempre debiste ser.





Estamos listas para recorrer este camino contigo.





Con amor,

Sandra Uribe De la Fuente

Soy Bienestar



