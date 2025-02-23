<p>¡Gala de Concientización del Cáncer "¡Baila como Valerie!" 2026 Inaugural</p>

Admite a dos personas a la Gala Inaugural '¡Baila como Valerie!' Trae a un invitado especial y únete a nosotros para una velada inolvidable celebrando la vida y legado de Valerie. Tu boleto ayuda a promover la misión de la Fundación Valerie Carr para apoyar a quienes luchan contra el cáncer y a sus familias.