The Valerie Carr Foundation

Organizado por

The Valerie Carr Foundation

Acerca de este evento

<p>¡Gala de Concientización del Cáncer "¡Baila como Valerie!" 2026 Inaugural</p>

311 S West Ave

El Dorado, AR 71730, USA

Billete individual
$30

Admite a una persona a la Gala Inaugural '¡Baila como Valerie!' Únete a nosotros para una noche de celebración, recuerdo y baile en honor a Valerie. Tu boleto apoya a la Fundación Valerie Carr en su misión de crear conciencia y recaudar fondos para la investigación y apoyo contra el cáncer.

Billete de pareja
$50
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

Admite a dos personas a la Gala Inaugural '¡Baila como Valerie!' Trae a un invitado especial y únete a nosotros para una velada inolvidable celebrando la vida y legado de Valerie. Tu boleto ayuda a promover la misión de la Fundación Valerie Carr para apoyar a quienes luchan contra el cáncer y a sus familias.

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