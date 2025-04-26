<p>Baile de Cuidadores Inaugural</p>

1110 Old Elkridge Landing Rd

Linthicum Heights, MD 21090, USA

AuSome Supporter
$100

Entrada estándar que incluye la entrada para (1) invitado, cena tipo buffet, barra libre y más!

AuSome Sponsor
$250

• Reconocimiento del nombre en la publicidad del evento en el sitio web y en las redes sociales
•(1) Entrada al evento que incluye cena tipo buffet, barra libre y más!

AuSome Bronze Sponsor
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

• Reconocimiento del nombre en la publicidad del evento en el sitio web y en las redes sociales
• Publicación conjunta de agradecimiento a los patrocinadores en las redes sociales
•(2) entradas de cortesía al evento que incluye cena tipo buffet, barra libre y más!

AuSome Silver Sponsor
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

• Logotipo en la publicidad del evento en el sitio web y en las redes sociales
• Anuncio en el programa del evento
• Publicación conjunta de agradecimiento a los patrocinadores en las redes sociales
•(4) entradas de cortesía al evento que incluye cena tipo buffet, barra libre y más!

AuSome Patrocinador Oro
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

• Logotipo en letreros del evento, publicidad del evento en el sitio web y publicidad del evento en redes sociales
• Anuncio en el programa del evento
• Reconocimiento verbal durante el evento
• Asientos VIP para (6) que incluyen cena buffet, barra libre y más!

AuSome Patrocinador Platino
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

• Colocación premium del logotipo en letreros del evento, publicidad del evento en el sitio web y publicidad del evento en redes sociales
• Reconocimiento verbal durante el evento
• Anuncio en el programa del evento
• Destacado en el boletín informativo electrónico posterior al evento
• Mesa VIP para (10) invitados que incluye cena buffet, barra libre y más!

Añadir una donación para Ausome Caretakers Corporation

