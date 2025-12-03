<p>Inaugural Gala: Enraizado y Radiante</p>

Organizado por
Acerca de este evento
Ulysses, KS 67880, USA
Disfrute de una mesa reservada para 8 personas con sus amigos o compañeros de trabajo mientras disfruta de la música en vivo, mesas de degustación, cena de carne, dos tickets de bebida, barra libre y un ambiente festivo. Las mesas cuestan $800 después del 9 de enero de 2026
Disfrute de un asiento en una mesa de 8 personas mientras disfruta de la música en vivo, mesas de degustación, cena de carne, dos tickets de bebida, barra libre y un ambiente festivo. Los tickets cuestan $100 después del 9 de enero de 2026
Disfrute de una mesa reservada para 8 personas con sus amigos o compañeros de trabajo mientras disfruta de la música en vivo, mesas de degustación, cena de carne, dos tickets de bebida, barra libre y un ambiente festivo.
Disfrute de un asiento en una mesa de 8 personas mientras disfruta de la música en vivo, mesas de degustación, cena de carne, dos tickets de bebida, barra libre y un ambiente festivo.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!