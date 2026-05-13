Viaje Interior de Esperanza Retiro

La esperanza comienza con confiar en que nuestras acciones importan, incluso cuando no podemos ver su impacto o resultado. En un momento en el que la desesperanza puede sentirse abrumadora, esta reflexión nos invita a considerar cómo dar un "salto de fe" puede ayudarnos a sostenernos y guiarnos. Únete a nosotros el 14 de junio para explorar juntos estas preguntas a través del cuerpo, la mente y el espíritu, y descubre el mensaje que más necesitas escuchar.