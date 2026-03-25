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Acerca de este evento

Introducción a la Serie de Talleres sobre la Búsqueda de Trabajo para Adolescentes

6/2 RSVP a #1 Cómo ser contratado: Discusión: BGCGS
Gratuito

Aprenda sobre cuáles son las mentalidades, prioridades y estándares de los reclutadores y propietarios de negocios al intentar contratar.

6/9 RSVP#2 Estrategias de Planificación de Vida: @Clean Cut Studio Salem
Gratuito

¿Cómo estás planeando equilibrar la vida? hablemos sobre diferentes estrategias…

6/16 RSVP#3 Sesión de Revisión de Currículum @RoyalBlendz Salem
Gratuito

¿No sabes por dónde empezar con tu currículum? Deja que otro par de ojos lo revise y hable sobre qué está funcionando y qué no

6/23 RSVP#4 Entrevistas Simuladas para Adolescentes @ Flying Saucer Pizza Salem
Gratuito

Practica tus habilidades de entrevista y aprende qué hacer y qué no hacer en una entrevista de trabajo.

6/30 RSVP La búsqueda de empleo continúa: Plan de Respaldo @ Flykidz Studio
Gratuito

Piensas que lo tienes todo planeado, bueno, ven a brainstormear tus planes de respaldo y tratemos de desafiarte a ir por esos empleos federales/estatales/sindicales y aprender cómo ser seleccionado.


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