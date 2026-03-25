Introducción a la Serie de Talleres sobre la Búsqueda de Trabajo para Adolescentes

Organizado por
Acerca de este evento
Aprenda sobre cuáles son las mentalidades, prioridades y estándares de los reclutadores y propietarios de negocios al intentar contratar.
¿Cómo estás planeando equilibrar la vida? hablemos sobre diferentes estrategias…
¿No sabes por dónde empezar con tu currículum? Deja que otro par de ojos lo revise y hable sobre qué está funcionando y qué no
Practica tus habilidades de entrevista y aprende qué hacer y qué no hacer en una entrevista de trabajo.
Piensas que lo tienes todo planeado, bueno, ven a brainstormear tus planes de respaldo y tratemos de desafiarte a ir por esos empleos federales/estatales/sindicales y aprender cómo ser seleccionado.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!