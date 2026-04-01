Invierte en la Generación Z más allá de la boleta.

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Mensual
Los apoyantes son la base de este movimiento. A través de pequeñas contribuciones mensuales consistentes, rechazan un sistema dominado por donantes adinerados y demuestran que los movimientos financiados por la gente pueden ganar. Las pequeñas contribuciones multiplicadas son las que hacen posible un cambio real.
Mensual
Los organizadores no solo apoyan el movimiento, sino que también ayudan a mantenerlo en funcionamiento. Su apoyo mensual financia los sistemas, herramientas y operaciones que mantienen Beyond the Ballot creciendo y organizando cada día. Nos ayudan a asegurarnos de que este trabajo no se detenga, sino que se expanda.
Mensual
Los Constructores de Movimiento ayudan a llevar este trabajo al siguiente nivel. A través de inversiones mensuales más profundas, expanden nuestra capacidad de organización, apoyan a candidatos progresistas y escalan campañas que desafían directamente al establishment político. Los Constructores de Movimiento convierten el impulso de Beyond the Ballot en impacto.
Mensual
Los Inversores de Movimiento representan el más alto nivel de compromiso de base. Sus contribuciones mensuales significativas fortalecen nuestra capacidad para crecer, responder en tiempo real a momentos políticos y construir poder duradero para la clase trabajadora. No solo están financiando el cambio, están haciendo que sea posible.
Mensual
El Nivel del Pueblo asegura que todos tengan un lugar en este movimiento. Con contribuciones flexibles, pagas lo que puedas, los apoyantes ayudan a impulsar la organización, la participación de votantes y el trabajo de defensa. Porque construir poder comienza con presentarse, no con cuánto das.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!