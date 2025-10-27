ISLA Spirit Store - In Person

Camiseta aprobada uniforme para todos los grados.
Toda la escuela- Negro
Kinder- Amarillo
1º grado- Azul
2º grado- Verde
3º grado- Rojo
4º grado- Naranja
5º grado- Morado
Camiseta de manga larga aprobada uniforme para todos los grados.
Toda la escuela- Negro
Kinder- Amarillo
1º grado- Azul
2º grado- Verde
3º grado- Rojo
4º grado- Naranja
5º grado- Morado
Sudadera con capucha aprobada uniforme. Disponible en 4 colores:
Negro
Verde Cazador
Azul Real
Azul Marino
Sudadera con cremallera aprobada uniforme. Disponible en 4 colores:
Negro
Verde Cazador
Azul Real
Azul Marino
Sudadera de cuello redondo aprobada uniforme. Disponible en 4 colores:
Negro
Verde Cazador
Azul Real
Azul Marino
Hechos con algodón premium compactado para resistencia y comodidad. Calcetines 100% de punto. $10/par. Disponible en 3 estilos y múltiples tallas:
A rayas
Drip
Azul Marino Sólido
2 opciones de gorros de Navidad:
1. Sport-Tek® Gorro de Pompón a Rayas
2. Port & Company® Gorro de Punto con Forro de Lana
Gorra paneleada de Port & Company disponible en tallas de adulto y juvenil. 4 colores disponibles:
Negro
Azul Real
Verde Cazador
Azul Marino
Gorra de camionero con cierre ajustable de Port Authority
Negro
Azul Real
Azul Marino
¡Señales de patio I ❤️ ISLA — muestra tu orgullo escolar a tus vecinos!
Para alimentos, pijamadas y más.
Perfecto para tu Stanley, Laptop, etc.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!