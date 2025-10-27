ISLA Spirit Store - In Person

Camiseta de manga corta (Elige color) item
Camiseta de manga corta (Elige color)
$18

Camiseta aprobada uniforme para todos los grados.

Toda la escuela- Negro

Kinder- Amarillo

1º grado- Azul

2º grado- Verde

3º grado- Rojo

4º grado- Naranja

5º grado- Morado


Camiseta de manga larga (Elige color) item
Camiseta de manga larga (Elige color)
$20

Camiseta de manga larga aprobada uniforme para todos los grados.

Toda la escuela- Negro

Kinder- Amarillo

1º grado- Azul

2º grado- Verde

3º grado- Rojo

4º grado- Naranja

5º grado- Morado


Sudadera con capucha (Elige color)
$28

Sudadera con capucha aprobada uniforme. Disponible en 4 colores:

Negro

Verde Cazador

Azul Real

Azul Marino


Sudadera con cremallera (Elige color) item
Sudadera con cremallera (Elige color)
$40

Sudadera con cremallera aprobada uniforme. Disponible en 4 colores:

Negro

Verde Cazador

Azul Real

Azul Marino


Sudadera cuello redondo (Elige color)
$25

Sudadera de cuello redondo aprobada uniforme. Disponible en 4 colores:

Negro

Verde Cazador

Azul Real

Azul Marino


ISLA Calcetines (Elegir Estilo) item
ISLA Calcetines (Elegir Estilo) item
ISLA Calcetines (Elegir Estilo) item
ISLA Calcetines (Elegir Estilo)
$10

Hechos con algodón premium compactado para resistencia y comodidad. Calcetines 100% de punto. $10/par. Disponible en 3 estilos y múltiples tallas:


A rayas

Drip

Azul Marino Sólido

Gorros de Navidad (Elegir Estilo) item
Gorros de Navidad (Elegir Estilo) item
Gorros de Navidad (Elegir Estilo)
$20

2 opciones de gorros de Navidad:


1. Sport-Tek® Gorro de Pompón a Rayas

2. Port & Company® Gorro de Punto con Forro de Lana

Gorras de Béisbol (Elegir Color) item
Gorras de Béisbol (Elegir Color) item
Gorras de Béisbol (Elegir Color)
$20

Gorra paneleada de Port & Company disponible en tallas de adulto y juvenil. 4 colores disponibles:

Negro

Azul Real

Verde Cazador

Azul Marino

Gorras de Camionero (Elegir Color) item
Gorras de Camionero (Elegir Color) item
Gorras de Camionero (Elegir Color) item
Gorras de Camionero (Elegir Color)
$20

Gorra de camionero con cierre ajustable de Port Authority

Negro

Azul Real

Azul Marino

Señales de Patio
$15

¡Señales de patio I ❤️ ISLA — muestra tu orgullo escolar a tus vecinos!

Bolsas Tote ISLA
$10

Para alimentos, pijamadas y más.

Calcomanías
$3

Perfecto para tu Stanley, Laptop, etc.

Añadir una donación para ISLA PTO

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!