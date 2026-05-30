Subasta Silenciosa 2026 de la Fundación Ivy Legacy de Acadiana Inc.

¡Levanta tu copa a una noche memorable! Tú y 19 invitados disfrutarán de una exclusiva cata de vinos privada guiada por un experimentado sumiller. Descubre el mundo del vino mientras aprendes sobre regiones famosas, variedades de uvas, y el arte de maridar. Este evento sentado o deambulante es perfecto para una celebración de cumpleaños, trabajo en equipo corporativo, o una noche especial con amigos. El paquete incluye todas las copas necesarias y material educativo para mejorar tu experiencia de cata.





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