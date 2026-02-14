JABCHRISTI Corporación de la Sinagoga Programa de Apoyo a los Miembros.

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Válido hasta 7 de abril de 2027
Apoyando la misión general y las operaciones espirituales de Jabchristi Synagogue Corp.
Todah Rabah — ¡Muchas gracias! ✡️
"Que tengas el mérito de realizar muchas mitzvot" (Tizkeh Lemitzvot). Nos sentimos honrados de darte la bienvenida a esta sociedad sagrada. Tu presencia enriquece nuestra comunidad y tu apoyo asegura que podamos continuar nuestro trabajo de Tikkun Olam—reparando el mundo—juntos. Esperamos caminar este camino espiritual contigo.
Yasher Koach — ¡Que tu fuerza sea firme!
"No se ofrecieron bienes o servicios a cambio de esta contribución, excepto beneficios religiosos intangibles."
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!