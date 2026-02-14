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JABCHRISTI Corporación de la Sinagoga Programa de Apoyo a los Miembros.

Programa de Apoyo a Miembros de la Congregación
$180

Válido hasta 7 de abril de 2027

Apoyando la misión general y las operaciones espirituales de Jabchristi Synagogue Corp.


Todah Rabah — ¡Muchas gracias! ✡️

"Que tengas el mérito de realizar muchas mitzvot" (Tizkeh Lemitzvot). Nos sentimos honrados de darte la bienvenida a esta sociedad sagrada. Tu presencia enriquece nuestra comunidad y tu apoyo asegura que podamos continuar nuestro trabajo de Tikkun Olam—reparando el mundo—juntos. Esperamos caminar este camino espiritual contigo.

Yasher Koach — ¡Que tu fuerza sea firme!

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"No se ofrecieron bienes o servicios a cambio de esta contribución, excepto beneficios religiosos intangibles."

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