JAFAX 2026 Insignias

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Acerca de este evento
Entrada a JAFAX 2026 desde el viernes 5 de junio hasta el domingo 7 de junio.
Estos abonos están actualmente con un precio reducido de "Early Bird". El 1 de marzo pasarán a costar $55, el 1 de mayo costarán $60 y en el evento costarán $65
Debe tener 13 años o menos para aplicar. Esto proporciona entrada a JAFAX 2026 desde el viernes 5 de junio hasta el domingo 7 de junio.
Admisión VIP y beneficios para JAFAX 2025. Al comprar un Abono VIP 2025, recibes los siguientes beneficios:
- Abono VIP coleccionable
- Pin VIP exclusivo
- Camiseta JAFAX 2025
- Llavero JAFAX 2025
- Pin JAFAX 2025
- Sala VIP
- Mixer VIP
- Acceso prioritario a la fila de autógrafos de celebridades, el Salón de Exposiciones y el Área de Juegos
- Asientos anticipados para Eventos Principales
- Panel de Feedback VIP en Discord
Entry to JAFAX 2026 for Friday, June 5th
Entry to JAFAX 2026 for Saturday, June 6th
Entry to JAFAX 2026 for Sunday, June 7th
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