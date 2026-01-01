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Organizado por

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Acerca de este evento

JAFAX 2026 Insignias

303 Monroe Ave NW

Grand Rapids, MI 49503, USA

Abono de 3 días
$55

Entrada a JAFAX 2026 desde el viernes 5 de junio hasta el domingo 7 de junio.

Estos abonos están actualmente con un precio reducido de "Early Bird". El 1 de marzo pasarán a costar $55, el 1 de mayo costarán $60 y en el evento costarán $65

Abono para niños
$10

Debe tener 13 años o menos para aplicar. Esto proporciona entrada a JAFAX 2026 desde el viernes 5 de junio hasta el domingo 7 de junio.

Abono VIP
$150

Admisión VIP y beneficios para JAFAX 2025. Al comprar un Abono VIP 2025, recibes los siguientes beneficios:

- Abono VIP coleccionable

- Pin VIP exclusivo

- Camiseta JAFAX 2025

- Llavero JAFAX 2025

- Pin JAFAX 2025

- Sala VIP

- Mixer VIP

- Acceso prioritario a la fila de autógrafos de celebridades, el Salón de Exposiciones y el Área de Juegos

- Asientos anticipados para Eventos Principales

- Panel de Feedback VIP en Discord

Friday Badge
$40

Entry to JAFAX 2026 for Friday, June 5th

Saturday Badge
$50

Entry to JAFAX 2026 for Saturday, June 6th

Sunday Badge
$30

Entry to JAFAX 2026 for Sunday, June 7th

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