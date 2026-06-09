Foto autografiada de Jalen Carter

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Acerca de este evento
Puja inicial
Puja inicial
4 boletos para ver a los Philadelphia Phillies enfrentarse a los Washington Nationals
Fecha: Miércoles, 5 de Agosto
Hora: 6:40 PM
Sección: 201
Fila: 6
Asientos: 11,12,13,14
Este artículo fue donado por los Philadelphia Phillies, con todos los ingresos beneficiando directamente nuestra causa. Al participar en nuestra subasta, no solo adquieres un juego de béisbol; también estás haciendo una diferencia significativa para los niños de nuestra comunidad!
¡Gracias por tu apoyo y feliz puja!
El ganador será anunciado antes de las 3 pm del 20/6 y el artículo se puede recoger en el Complejo de la Liga Pequeña de Cheltenham o se puede enviar si no se puede recoger el 21/6.
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