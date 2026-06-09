Foto autografiada de Jalen Carter

4 boletos para ver a los Philadelphia Phillies enfrentarse a los Washington Nationals





Fecha: Miércoles, 5 de Agosto

Hora: 6:40 PM

Sección: 201

Fila: 6

Asientos: 11,12,13,14





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