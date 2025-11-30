JAMES BALDWIN COMPRAR AHORA

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
¡Cuatro semanas de baile, alegría y diversión pura de Zumba - no se necesita experiencia!
¡Prepárate para agitar, brillar y sonreír en enero con cuatro divertidas y llenas de energía clases de Zumba impartidas por la propia Sra. Mulder de James Baldwin! ¡Una forma alegre para que los niños (¡y los adultos!) se muevan, se mantengan activos y comiencen el nuevo año con MUCHA energía.
🗓 Detalles de la Clase
Join the one-and-only Mr. Mann for an epic after-school kickball game your child will remember all year! Up to 18–20 students (grades 3–5) will hit the field for friendly competition, laughter, teamwork, and lots of running. Perfect for kids who love being active — or just love hanging out with their favorite teacher!
📅 Date: December 15
⏰ Time: 2:45 PM
📍 Location: James Baldwin Field
👧 Ages: 3rd–5th grade
👟 Capacity: 20 spots
Grandes jugadas. Grandes sonrisas. Diversión al estilo del Sr. Reynolds.
¡Prepárate para el mejor momento después de clases! Tu hijo saldrá al campo para un partido de fútbol 6v6 lleno de energía y risas, dirigido por el legendario —y muy querido— Sr. Reynolds.
Con solo 12 cupos disponibles, esta es una oportunidad única para que los niños corran, pateen, pasen, jueguen y brillen bajo la guía de un maestro al que adoran.
📅 Fecha: 14 de enero
⏰ Hora: 3–4 PM
📍 Lugar: Campo de James Baldwin
👧 Edades: 3.º–5.º grado
👟 Capacidad: 12 estudiantes
¿Quién anotará el gol de la victoria? Una cosa es segura: todos se irán sintiéndose como campeones.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!