JAMES BALDWIN COMPRAR AHORA

¡Cuatro semanas de baile, alegría y diversión pura de Zumba - no se necesita experiencia!









¡Prepárate para agitar, brillar y sonreír en enero con cuatro divertidas y llenas de energía clases de Zumba impartidas por la propia Sra. Mulder de James Baldwin! ¡Una forma alegre para que los niños (¡y los adultos!) se muevan, se mantengan activos y comiencen el nuevo año con MUCHA energía.









🗓 Detalles de la Clase