Subasta de arte del Centro de Arte James Memorial: Evan Struck "Águila América 250"

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621 1st Ave W, Williston ND 58801
Puja inicial
Cuando Evan Struck subió al escenario en Art Fest, la multitud observó cómo un lienzo en blanco se transformaba en esta impresionante águila americana de 4' × 6' en menos de 10 minutos.
Cada salpicadura de pintura ocurrió en vivo. Cada pincelada fue parte del espectáculo. Es más que una pintura. Es un momento en el tiempo.
Las dos primeras pinturas creadas ese día se vendieron por $1,000 cada una durante nuestra subasta en vivo. Ahora, esta es tu última oportunidad de poseer una pintura original de velocidad de Evan Struck de Art Fest 2026.
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