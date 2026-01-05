Governor Wolf PTA

Organizado por

Governor Wolf PTA

Acerca de este evento

<p>23 de enero de 2026: Autodefensa para Familias con LVMA</p>

1920 Butztown Rd

Bethlehem, PA 18017, USA

Adult
Gratuito

Este evento es gratuito. Al inscribirse, usted confirma que planea asistir. Si sus planes cambian, por favor avise a la PTA de Governor Wolf lo antes posible para que el espacio pueda ofrecerse a otra familia.

Child
Gratuito

Este evento es gratuito. Al inscribirse, usted confirma que planea asistir. Si sus planes cambian, por favor avise a la PTA de Governor Wolf lo antes posible para que el espacio pueda ofrecerse a otra familia.

Añadir una donación para Governor Wolf PTA

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!