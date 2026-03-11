Registro para el Evento JesusFest

Acerca de este evento
Nampa, ID 83687, USA
Selecciona esto si estás vendiendo bienes o servicios artesanales o minoristas en el parque que no están en la categoría de comida.
Selecciona esto si estás vendiendo comida en una carpa. (nada con ruedas)
Selecciona esto si vas a vender comida y tendrás un camión o remolque (debe estar estacionado en la calle)
Selecciona esto si vas a vender o proporcionar servicios e información y tienes un remolque o camión pero no tienes comida para vender.
Selecciona esto para un área de 10 por 10. Si necesitas más de un espacio de carpa, por favor indícalo en tu formulario de inscripción y en la sección de notas a continuación.
Selecciona esto si deseas donar pero no estás configurando tu propio espacio.
Selecciona esto para Nivel 2: Patrocinador de Impacto ($500 Donación)
Esto es con el propósito de Publicidad.
Inclusión en nuestro directorio de sitio web.
Tu información de contacto principal listada para comunicación directa.
Un extracto personalizado de 1-2 frases destacando la misión de tu negocio o ministerio.
Nivel 3: Patrocinador Visionario ($1,000 Donación)Esto es con el propósito de Publicidad.
Todos los beneficios del Nivel 2, más: El logo de tu organización o una imagen destacada prominentemente junto a tu listado en el directorio en nuestro sitio web. Tu nombre y logo mostrados en todos los materiales de evento digitales, incluyendo una sección especial de “Agradecimiento” para nuestros principales donantes.
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