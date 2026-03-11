41-4001799

Organizado por

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Acerca de este evento

Registro para el Evento JesusFest

Lakeview Park 1304 7th St N

Nampa, ID 83687, USA

Vendedor Minorista
Paga lo que puedas

Selecciona esto si estás vendiendo bienes o servicios artesanales o minoristas en el parque que no están en la categoría de comida.

Vendedor de Comida (Carpa)
Paga lo que puedas

Selecciona esto si estás vendiendo comida en una carpa. (nada con ruedas)

Camión de Comida o Remolque
Paga lo que puedas

Selecciona esto si vas a vender comida y tendrás un camión o remolque (debe estar estacionado en la calle)

Camión o Remolque (no comida)
Paga lo que puedas

Selecciona esto si vas a vender o proporcionar servicios e información y tienes un remolque o camión pero no tienes comida para vender.

Ministerio, Recursos Comunitarios, Iglesias, Información
Paga lo que puedas

Selecciona esto para un área de 10 por 10. Si necesitas más de un espacio de carpa, por favor indícalo en tu formulario de inscripción y en la sección de notas a continuación.

Ofrenda de libre voluntade
Paga lo que puedas

Selecciona esto si deseas donar pero no estás configurando tu propio espacio.

Patrocinador de Impacto de Nivel 2
$500

Selecciona esto para Nivel 2: Patrocinador de Impacto ($500 Donación)​

Esto es con el propósito de Publicidad.

Inclusión en nuestro directorio de sitio web.​

Tu información de contacto principal listada para comunicación directa.​

Un extracto personalizado de 1-2 frases destacando la misión de tu negocio o ministerio.​

Patrocinador Visionario de Nivel 3
$1,000

Nivel 3: Patrocinador Visionario ($1,000 Donación)​Esto es con el propósito de Publicidad.

Todos los beneficios del Nivel 2, más:​ El logo de tu organización o una imagen destacada prominentemente junto a tu listado en el directorio en nuestro sitio web. Tu nombre y logo mostrados en todos los materiales de evento digitales, incluyendo una sección especial de “Agradecimiento” para nuestros principales donantes.

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