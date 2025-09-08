Únete al Northwest Progressive Institute.

Bonos del Commonwealth: $5/mensual
$5

Mensual

¡$5 al mes cubre nuestra capacidad para enviar faxes a los miembros del Congreso!

Bonos del Commonwealth: $10/mensual
$10

Mensual

¡$10 al mes cubre los costos de nuestra red de entrega de contenidos para mantener nuestro sitio rápido!

Bonos del Commonwealth: $15/mensual
$15

Mensual

¡$15 al mes cubre el costo de doce registros de dominios!

Bonos del Commonwealth: $20/mensual
$20

Mensual

¡$20 al mes paga la cuenta de correo electrónico cifrado de un miembro del personal de NPI!

Bonos del Commonwealth: $25/mensual
$25

Mensual

¡$25 al mes mantiene protegido el valioso archivo de datos electorales de NPI!

Bonos de la Commonwealth: $50/mensual
$50

Mensual

¡$50/mensual cubre el costo de viajar regularmente a Olympia para presionar a los legisladores!

Bonos de la Commonwealth: $100/mensual
$100

Mensual

¡$100/mensual mantiene el equipo de producción de eventos de NPI almacenado de forma segura!

Bonos de la Commonwealth: $250/mensual
$250

Mensual

¡$250/mensual mantiene el servidor dedicado de NPI funcionando y sirviendo a los visitantes!

Cuotas Anuales: $25/año
$25

Anual

¡$25/año cubre el costo de renovar el registro sin fines de lucro de NPI!

Cuotas Anuales: $50/año
$50

Anual

¡$50/año nos permite ofrecer elegantes identificadores en nuestros eventos estacionales!

Cotización anual: $75/año
$75

Anual

¡$75/año cubre una licencia especial para uno de los eventos de NPI!

Cotización anual: $100/año
$100

Anual

¡$100/año paga por nuestra plataforma de podcasting y grabación remota!

Cotización anual: $250/año
$250

Anual

¡$250/año paga por los informes de votación del congreso que publicamos los domingos!

Cotización anual: $500/año
$500

Anual

¡$500/año paga los honorarios de custodia de nuestro lugar de avance estratégico donado!

Cotización anual: $1,000/año
$1,000

Anual

¡$1,000/año nos permite ofrecer una comida deliciosa en uno de nuestros eventos estacionales!

Annual Dues: $2,500/year
$2,500

Anual

$2,500/year makes you a key partner in bringing research polls to fruition!

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!