JR Cheer 7/8 Grado

Artículos requeridos para el nuevo atleta / Precio Poms / $25; Uniforme, Mochila y Lazo de Día de Juego / $215; Zapatos de Porristas Rebel Rise / $55; Chaqueta de Lluvia del Equipo Campeón, cuello redondo, camisetas de práctica (2) y Joggers / $137; TOTAL $432 ($200 campamento de sueños se pagará directamente al campamento y no está incluido en este costo)

Artículos requeridos para el nuevo atleta / Precio Poms / $25; Uniforme, Mochila y Lazo de Día de Juego / $215; Zapatos de Porristas Rebel Rise / $55; Chaqueta de Lluvia del Equipo Campeón, cuello redondo, camisetas de práctica (2) y Joggers / $137; TOTAL $432 ($200 campamento de sueños se pagará directamente al campamento y no está incluido en este costo)

Más detalles...