Artículos requeridos para el nuevo atleta / Precio
Poms / $25;
Uniforme, Mochila y Lazo de Día de Juego / $215;
Zapatos de Porristas Rebel Rise / $55;
Chaqueta de Lluvia del Equipo Campeón, cuello redondo, camisetas de práctica (2) y Joggers / $137;
TOTAL $432 ($200 campamento de sueños se pagará directamente al campamento y no está incluido en este costo)
Artículos requeridos para el nuevo atleta / Precio
Poms / $25;
Uniforme, Mochila y Lazo de Día de Juego / $215;
Zapatos de Porristas Rebel Rise / $55;
Chaqueta de Lluvia del Equipo Campeón, cuello redondo, camisetas de práctica (2) y Joggers / $137;
TOTAL $432 ($200 campamento de sueños se pagará directamente al campamento y no está incluido en este costo)
JR Cheer 7/8 Grado Atleta en Devolución Artículos Requeridos
$90
Precio desglosado del costo del artículo individual para el atleta que regresa
Poms* $24;
Lazo de Día de Juego* $11;
Cuello Redondo* $30;
Camisas de Práctica (2)* $25;
TOTAL (*Artículos necesarios para todos los atletas) $90 ($200 campamento de los sueños se pagará directamente al campamento y no está incluido en este costo)
Precio desglosado del costo del artículo individual para el atleta que regresa
Poms* $24;
Lazo de Día de Juego* $11;
Cuello Redondo* $30;
Camisas de Práctica (2)* $25;
TOTAL (*Artículos necesarios para todos los atletas) $90 ($200 campamento de los sueños se pagará directamente al campamento y no está incluido en este costo)
Mangas
$38
Si tu atleta está volviendo y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaban algo nuevo, elige esta opción
Si tu atleta está volviendo y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaban algo nuevo, elige esta opción
Cubierta
$62
Si tu atleta está volviendo y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaban algo nuevo, elige esta opción
Si tu atleta está volviendo y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaban algo nuevo, elige esta opción
Falda
$42
Si tu atleta está volviendo y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaban algo nuevo, elige esta opción
Si tu atleta está volviendo y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaban algo nuevo, elige esta opción
Pantalones cortos/bragas
$18
Si tu atleta está volviendo y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaban algo nuevo, elige esta opción
Si tu atleta está volviendo y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaban algo nuevo, elige esta opción
Mochila
$65
Si tu deportista vuelve y el entrenador le dijo que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Si tu deportista vuelve y el entrenador le dijo que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Zapatillas de animadora Rebel Rise
$55
Si tu deportista vuelve y el entrenador le dijo que necesitaba algo nuevo, o tu deportista ha superado, elige esta opción
Si tu deportista vuelve y el entrenador le dijo que necesitaba algo nuevo, o tu deportista ha superado, elige esta opción
Chaqueta de lluvia Champion Team
$91
Si tu deportista vuelve y el entrenador le dijo que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Si tu deportista vuelve y el entrenador le dijo que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Pantalones de correr
$24
Si tu deportista vuelve y el entrenador le dijo que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Si tu deportista vuelve y el entrenador le dijo que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Tarifa de exclusión voluntaria
$200
Si no vas a trabajar en 2 concesiones de HOPS o 4 concesiones de deportes de Liberty, elige esta opción (los beneficios de esta oportunidad de voluntariado van al programa para ayudar a pagar a los entrenadores/seguros/equipos/props)
Si no vas a trabajar en 2 concesiones de HOPS o 4 concesiones de deportes de Liberty, elige esta opción (los beneficios de esta oportunidad de voluntariado van al programa para ayudar a pagar a los entrenadores/seguros/equipos/props)
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