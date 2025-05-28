JR Animadoras Grados K-6

Artículos requeridos para nuevos atletas / Precio Poms / $25; Uniforme, Mochila, y Lazo para el día del juego / $215; Zapatillas de animación Rebel Rise / $55; Chaqueta contra la lluvia del Equipo Campeón, sudadera de cuello redondo, camisetas de práctica (2) y Joggers / $137; Campamento de un día NCA TOTAL $481
Artículos requeridos para nuevos atletas / Precio Poms / $25; Uniforme, Mochila, y Lazo para el día del juego / $215; Zapatillas de animación Rebel Rise / $55; Chaqueta contra la lluvia del Equipo Campeón, sudadera de cuello redondo, camisetas de práctica (2) y Joggers / $137; Campamento de un día NCA TOTAL $481
Artículos requeridos para atletas de JR Cheer K-6 que regresan
$116
Lazo para el Día del Juego * $11;
Sudadera de Cuello Redondo * $30;
Camisetas de Práctica (2) * $25;
Campamento de un día NCA * $50;
TOTAL (*Artículos obligatorios para todos los atletas) *$116
Lazo para el Día del Juego * $11;
Sudadera de Cuello Redondo * $30;
Camisetas de Práctica (2) * $25;
Campamento de un día NCA * $50;
TOTAL (*Artículos obligatorios para todos los atletas) *$116
Poms
$24
Si tu atleta está regresando y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Si tu atleta está regresando y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Mangas
$38
Si tu atleta está regresando y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Si tu atleta está regresando y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Carcasa
$62
Si tu atleta está regresando y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Si tu atleta está regresando y el entrenador le dijo a tu atleta que necesitaba algo nuevo, elige esta opción
Falda
$42
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, elija esta opción
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, elija esta opción
Shorts/bragas
$18
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, elija esta opción
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, elija esta opción
Mochila
$65
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, elija esta opción
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, elija esta opción
Zapatos de animación Rebel Rise
$55
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, o su atleta ha crecido, elija esta opción
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, o su atleta ha crecido, elija esta opción
Chaqueta de lluvia del equipo Champion
$91
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, elija esta opción
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban algo nuevo, elija esta opción
Corredores
$24
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban uno nuevo, elija esta opción
Si su atleta está regresando y el entrenador le dijo a su atleta que necesitaban uno nuevo, elija esta opción
Tarifa de exención de voluntariado
$200
Si no va a trabajar 2 concesiones de HOPS o 4 concesiones deportivas de Liberty, por favor elija esta opción (las ganancias de esta oportunidad de voluntariado van al programa para ayudar a pagar entrenadores/seguros/equipos/props)
Si no va a trabajar 2 concesiones de HOPS o 4 concesiones deportivas de Liberty, por favor elija esta opción (las ganancias de esta oportunidad de voluntariado van al programa para ayudar a pagar entrenadores/seguros/equipos/props)
Añadir una donación para Liberty Falcon Cheer
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!