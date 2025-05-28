JR Animadoras Grados K-6

Artículos requeridos para nuevos atletas / Precio Poms / $25; Uniforme, Mochila, y Lazo para el día del juego / $215; Zapatillas de animación Rebel Rise / $55; Chaqueta contra la lluvia del Equipo Campeón, sudadera de cuello redondo, camisetas de práctica (2) y Joggers / $137; Campamento de un día NCA TOTAL $481

