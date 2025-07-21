July 2025 Gathering Hall

¡Ven a recargar tu maná y disfrutar de la diversión multijugador! Disfruta de una variedad de juegos de mesa y cartas coleccionables, además de un menú delicioso de comida japonesa y bebidas en Shin Japanese Cuisine.

¡Ven a recargar tu maná y disfrutar de la diversión multijugador! Disfruta de una variedad de juegos de mesa y cartas coleccionables, además de un menú delicioso de comida japonesa y bebidas en Shin Japanese Cuisine.

Más detalles...