Jam de Jazz de junio con el trío de Dave Stryker y invitados especiales

Acerca de este evento
Las entradas de admisión general incluyen una copa de vino de cortesía, aperitivos y un poco de picoteo, con un concierto de 90 minutos.
Entrada prioritaria, asientos reservados en las primeras 3 filas. Solo hay 21 boletos de este tipo disponibles. Estos asientos también incluyen una copa de vino (o un cóctel sin alcohol) y aperitivo, y acceso a nuestra oferta de chacutería y quesos.
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