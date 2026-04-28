Montclair Unity Church

Organizado por

Montclair Unity Church

Acerca de este evento

Jam de Jazz de junio con el trío de Dave Stryker y invitados especiales

84 Orange Rd

Montclair, NJ 07042, USA

Admisión General
$40

Las entradas de admisión general incluyen una copa de vino de cortesía, aperitivos y un poco de picoteo, con un concierto de 90 minutos.

Boleto de ASIENTO PRIORITARIO
$50

Entrada prioritaria, asientos reservados en las primeras 3 filas. Solo hay 21 boletos de este tipo disponibles. Estos asientos también incluyen una copa de vino (o un cóctel sin alcohol) y aperitivo, y acceso a nuestra oferta de chacutería y quesos.

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