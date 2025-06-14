Embrace & Empower, Inc.

Organizado por

Embrace & Empower, Inc.

Acerca de esta rifa

Sorteo de Juneteenth: Cesta de Picnic + Sorteo de Tarjeta de Regalo

Una oportunidad de ganar
$5
5 oportunidades de ganar
$20
Incluye cinco entradas para el sorteo de la cesta de picnic. El ganador será seleccionado al azar y anunciado al final de la Celebración del Juneteenth. No necesitas estar presente para ganar. Todos los ingresos apoyan los programas gratuitos de apoyo al cáncer de mama de Embrace & Empower.
Añadir una donación para Embrace & Empower, Inc.

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!