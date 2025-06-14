Sorteo de Juneteenth: Cesta de Picnic + Sorteo de Tarjeta de Regalo
Una oportunidad de ganar
$5
5 oportunidades de ganar
$20
Incluye cinco entradas para el sorteo de la cesta de picnic. El ganador será seleccionado al azar y anunciado al final de la Celebración del Juneteenth.
No necesitas estar presente para ganar.
Todos los ingresos apoyan los programas gratuitos de apoyo al cáncer de mama de Embrace & Empower.
