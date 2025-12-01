Just Like You Global Foundation

Ofrecido por

Just Like You Global Foundation

Acerca de las afiliaciones

Just Like You Global Foundation's Memberships <span>Solo Miembros de la Fundación Global Just Like You</span>

APOYO DE BRONCE - MIEMBRO
$100

Válido hasta 6 de marzo de 2027

Como partidario de bronce, tendrás derecho a lo siguiente:

. Carta de bienvenida y Certificado de Miembro digital

·      Boletín trimestral impacto

·      Destacado en nuestro sitio web

·      Oportunidades de voluntariado

PLATA - MIEMBRO DEFENSOR
$250

Válido hasta 6 de marzo de 2027

Todos los beneficios de Soporte, más:

·       Camiseta con marca de cortesía

·       10% de descuento en eventos y talleres pagados

·       Acceso a sesiones de networking exclusivas para miembros

ORO - MIEMBRO CAMPEÓN
$500

Válido hasta 6 de marzo de 2027

Todos los beneficios de Defensor, más:

·       Reconocimiento destacado en sitio web y redes sociales

·       Acceso de cortesía a un evento pago por año

MIEMBRO LEGADO DE PLATINO
$1,000

Válido hasta 6 de marzo de 2027

Todos los beneficios de Campeón, más:

·       Reconocimiento VIP en eventos importantes

·       Dos entradas gratuitas a eventos por año

·       Elegibilidad para deducción de impuestos (si corresponde)

·       Entrevista destacada durante eventos

Nonmember
$50

Sin expiración

Don't want to become a member? That's fine too. We always appreciate a kind donation from our supporters. No amount is too small, and every dollar makes a difference.

Añadir una donación para Just Like You Global Foundation

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!