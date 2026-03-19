Justicia para Todos Gala 2026 Patrocinios

Este patrocinio incluye 12 entradas para la Gala, asientos prioritarios, ubicación de logotipo principal en toda la señalización de marketing e invitaciones a eventos, patrocinio exclusivo de la subasta silenciosa, reconocimiento durante la ceremonia de premiación, oportunidad de hablar, 4 publicaciones dedicadas en redes sociales, reconocimiento en el sitio web durante todo el año, reconocimiento en boletines informativos y reconocimiento durante todo el año en el informe anual.