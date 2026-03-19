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Justicia para Todos Gala 2026 Patrocinios

Liberty State Park

84 Audrey Zapp Dr, Jersey City, NJ 07305, USA

Patrocinio Platino item
Patrocinio Platino
$15,000

Este patrocinio incluye 12 entradas para la Gala, asientos prioritarios, ubicación de logotipo principal en toda la señalización de marketing e invitaciones a eventos, patrocinio exclusivo de la subasta silenciosa, reconocimiento durante la ceremonia de premiación, oportunidad de hablar, 4 publicaciones dedicadas en redes sociales, reconocimiento en el sitio web durante todo el año, reconocimiento en boletines informativos y reconocimiento durante todo el año en el informe anual.

Patrocinio Oro item
Patrocinio Oro
$7,500

Este patrocinio incluye 8 entradas para la Gala, asientos preferenciales, ubicación prominente de logotipo en toda la señalización de marketing, reconocimiento durante la ceremonia de premiación, 3 publicaciones dedicadas en redes sociales, reconocimiento en el sitio web durante todo el año, reconocimiento en boletines informativos y reconocimiento durante todo el año en el informe anual.

Patrocinio Plata item
Patrocinio Plata
$5,000

Este patrocinio incluye 6 entradas para la Gala, ubicación de logotipo en toda la señalización de marketing, 2 publicaciones dedicadas en redes sociales, reconocimiento en el sitio web durante todo el año, reconocimiento en boletines informativos y reconocimiento durante todo el año en el informe anual.

Patrocinio Bronce item
Patrocinio Bronce
$2,750

Este patrocinio incluye 4 entradas para la Gala, 1 publicación dedicada en redes sociales, reconocimiento en el sitio web durante todo el año, reconocimiento en boletines informativos y reconocimiento durante todo el año en el informe anual.

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