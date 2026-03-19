Justicia para Todos Gala 2026 Patrocinios

Acerca de este evento
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Este patrocinio incluye 8 entradas para la Gala, asientos preferenciales, ubicación prominente de logotipo en toda la señalización de marketing, reconocimiento durante la ceremonia de premiación, 3 publicaciones dedicadas en redes sociales, reconocimiento en el sitio web durante todo el año, reconocimiento en boletines informativos y reconocimiento durante todo el año en el informe anual.
Este patrocinio incluye 6 entradas para la Gala, ubicación de logotipo en toda la señalización de marketing, 2 publicaciones dedicadas en redes sociales, reconocimiento en el sitio web durante todo el año, reconocimiento en boletines informativos y reconocimiento durante todo el año en el informe anual.
Este patrocinio incluye 4 entradas para la Gala, 1 publicación dedicada en redes sociales, reconocimiento en el sitio web durante todo el año, reconocimiento en boletines informativos y reconocimiento durante todo el año en el informe anual.
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