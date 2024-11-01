Subasta de Juventus Academy Houston

Camiseta firmada por la leyenda de la Juventus, Marchisio.
$150
Puja inicial
¡Esta es una oportunidad única en la vida de poseer una parte de la historia de la Juventus! 🎉 Estamos emocionados de subastar una camiseta de edición limitada firmada por el legendario Claudio Marchisio ⚽, uno de los íconos más queridos del club. Conocido por su elegancia y compromiso en el campo, Marchisio encarna el verdadero espíritu de la Juventus.
Bufanda firmada por la leyenda de la Juventus, Marchisio.
$50
Puja inicial
Bufanda firmada por la leyenda de la Juventus, Marchisio ⚽, un gran recuerdo para cualquier verdadero aficionado.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!