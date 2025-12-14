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"Patrocinios de Kaseberg PTC"

Nest Builder Friend Sponsorship
$100

Válido hasta 31 de marzo de 2027

Nest Builder Friend Sponsor Includes:

-Name listed in yearbook

-Certificate of appreciation

-Receipt for charitable contribution

Patrocinio de Amigo Emplumado
$250

Válido hasta 31 de marzo de 2027

El Patrocinio de Amigo Emplumado incluye:

-Beneficios del constructor de nidos

-Reconocimiento en un blog de toda la escuela

-Nombre de la empresa en el sitio web de PTC (con enlaces clicables)

-Logotipo en volantes de eventos de PTC enviados a toda la escuela

-Menciones en redes sociales

Strong Wings Sponsorship
$500

Válido hasta 31 de marzo de 2027

Soaring High Sponsorship
$1,000

Válido hasta 31 de marzo de 2027

Soaring High Sponsor

-All Strong Wings benefits

-Logo placement on Fall Festival reusable bag (approximately. 300)

-Premier placement on banners displayed at school & PTC events

-Premier placement of clickable logo on PTC website

-Three social media posts per school year

-Booth or promotional space at the Fall Festival (optional)*

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