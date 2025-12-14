"Patrocinios de Kaseberg PTC"

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Nest Builder Friend Sponsor Includes:
-Name listed in yearbook
-Certificate of appreciation
-Receipt for charitable contribution
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El Patrocinio de Amigo Emplumado incluye:
-Beneficios del constructor de nidos
-Reconocimiento en un blog de toda la escuela
-Nombre de la empresa en el sitio web de PTC (con enlaces clicables)
-Logotipo en volantes de eventos de PTC enviados a toda la escuela
-Menciones en redes sociales
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Soaring High Sponsor
-All Strong Wings benefits
-Logo placement on Fall Festival reusable bag (approximately. 300)
-Premier placement on banners displayed at school & PTC events
-Premier placement of clickable logo on PTC website
-Three social media posts per school year
-Booth or promotional space at the Fall Festival (optional)*
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