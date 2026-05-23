KASSOUMAII 2026 - Conferencia Teranga

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Acerca de este evento
Disfrute de una noche de danza, cultura, investigación y comunidad de la Diáspora Africana en KASSOUMAII 2026.
Disponible para residentes del Bronx. Este boleto con descuento apoya el acceso de los miembros de la comunidad local y sus familias. Es posible que se solicite comprobante de residencia en el momento de la entrada.
Disponible para estudiantes de escuela intermedia, escuela secundaria y universidad. Es posible que se solicite una identificación estudiantil en el momento de la entrada.
Admisión con descuento para miembros mayores de la comunidad.
Incluye cinco boletos de admisión general. Ideal para familias, escuelas, grupos comunitarios y organizaciones colaboradoras que asistirán juntas.
Incluye un boleto de admisión y una contribución adicional para apoyar los programas culturales del Kofago Institute.
Incluye un boleto de admisión y ayuda a apoyar a los artistas, los programas juveniles y el trabajo comunitario relacionado con KASSOUMAII y la Conferencia Teranga.
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