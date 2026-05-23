THE KOFAGO INSTITUTE

Organizado por

THE KOFAGO INSTITUTE

Acerca de este evento

KASSOUMAII 2026 - Conferencia Teranga

250 Bedford Park Blvd W

Bronx, NY 10468, USA

Admisión General
$30

Disfrute de una noche de danza, cultura, investigación y comunidad de la Diáspora Africana en KASSOUMAII 2026.

Boleto con Descuento para Residentes del Bronx
$15

Disponible para residentes del Bronx. Este boleto con descuento apoya el acceso de los miembros de la comunidad local y sus familias. Es posible que se solicite comprobante de residencia en el momento de la entrada.

Boleto para Estudiantes / Jóvenes
$10

Disponible para estudiantes de escuela intermedia, escuela secundaria y universidad. Es posible que se solicite una identificación estudiantil en el momento de la entrada.

Boleto para Personas Mayores
$15

Admisión con descuento para miembros mayores de la comunidad.

Paquete de Grupo
$120
Este es un boleto de grupo, incluye 5 boletos

Incluye cinco boletos de admisión general. Ideal para familias, escuelas, grupos comunitarios y organizaciones colaboradoras que asistirán juntas.

Boleto de Apoyo
$50

Incluye un boleto de admisión y una contribución adicional para apoyar los programas culturales del Kofago Institute.

Boleto de Patrocinador Comunitario
$100

Incluye un boleto de admisión y ayuda a apoyar a los artistas, los programas juveniles y el trabajo comunitario relacionado con KASSOUMAII y la Conferencia Teranga.

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