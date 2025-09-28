Fundación de Subasta Silenciosa Katee Hessler

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Acerca de este evento
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Donated by Locker Room Capital. Autographed Harry Kane jersey which was worn by the captain during the International Match of England vs. Senegal on June 10, 2025.
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Donated by Locker Room Capital. Personalized, autographed Blues hockey jersey by Captain Brayden Schenn and 4 Tickets to the Blues vs Edmonton Oilers game on Nov 3. 2025 at 7:30 pm at Enterprise Center in STL. Brayden will personally autograph the jersey for the winner.
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Donated by Locker Room Capital. Autographed Brooks Koepka flag from his win at the 2018 PGA Championship held at Bellrieve Country Club in St. Louis.
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Donated by Locker Room Capital. Personalized autographed belt from the Bella Twins, along with a personalized video for the winner.
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Donated by Locker Room Capital. Autographed Bryson DeChambeau flag from his win at the 2024 US Open at Pinehurst Resort & Country club.
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Donado por Pollard Properties. Estadía de 5 noches/6 días en hermosa casa frente al agua en Winter Haven, FL, en la cadena de lagos con piscina/terraza. Capacidad para 12 personas con 4 habitaciones/3 baños. Fechas a convenir con la administración de la propiedad.
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Donado por Pollard Properties. Estadía de 2 noches/3 días en hermosa cabaña en Elsberry MO con vistas a los humedales del río Mississippi. Capacidad para 10 personas con 2 habitaciones/2.5 baños. Fechas a convenir con la administración de la propiedad.
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Donado por Lake Forest Country Club. Certificado para una partida de golf para cuatro personas en el exclusivo campo de golf de 18 hoyos, par-72, incluyendo carros y almuerzo en The Patio Grill.
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Donado por Consumer en Preferred Family Healthcare. Esta pieza única de arte, que dice "La energía nunca puede ser creada ni destruida," fue creada por un consumidor en el programa A.R.T.C. (Alcanzando la Recuperación, Resiliencia y Responsabilidad a través de la Creatividad) en Preferred Family Healthcare. Las diversas artes son una salida increíble que puede ser una herramienta para una exitosa recuperación completa del cuerpo y la mente.
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