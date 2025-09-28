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Katee Hessler Memorial Fund

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Ventas cerradas

Fundación de Subasta Silenciosa Katee Hessler

Harry Kane Autographed, Game-Worn Team England Jersey item
Harry Kane Autographed, Game-Worn Team England Jersey item
Harry Kane Autographed, Game-Worn Team England Jersey item
Harry Kane Autographed, Game-Worn Team England Jersey
$500

Puja inicial

Donated by Locker Room Capital. Autographed Harry Kane jersey which was worn by the captain during the International Match of England vs. Senegal on June 10, 2025.

Brayden Schenn Personalized Signed Blues Jersey & 4 Tickets item
Brayden Schenn Personalized Signed Blues Jersey & 4 Tickets
$500

Puja inicial

Donated by Locker Room Capital. Personalized, autographed Blues hockey jersey by Captain Brayden Schenn and 4 Tickets to the Blues vs Edmonton Oilers game on Nov 3. 2025 at 7:30 pm at Enterprise Center in STL. Brayden will personally autograph the jersey for the winner.

Brooks Keopka Autographed 2018 PGA Championship Flag item
Brooks Keopka Autographed 2018 PGA Championship Flag
$200

Puja inicial

Donated by Locker Room Capital. Autographed Brooks Koepka flag from his win at the 2018 PGA Championship held at Bellrieve Country Club in St. Louis.

WWE Bella Twins Personalized Signed Belt and Video item
WWE Bella Twins Personalized Signed Belt and Video
$200

Puja inicial

Donated by Locker Room Capital. Personalized autographed belt from the Bella Twins, along with a personalized video for the winner.

Bryson DeChambeau Autographed 2024 US Open Flag item
Bryson DeChambeau Autographed 2024 US Open Flag
$200

Puja inicial

Donated by Locker Room Capital. Autographed Bryson DeChambeau flag from his win at the 2024 US Open at Pinehurst Resort & Country club.

5 Noches de Estadía en Casa Frente al Agua en Winter Haven FL item
5 Noches de Estadía en Casa Frente al Agua en Winter Haven FL item
5 Noches de Estadía en Casa Frente al Agua en Winter Haven FL
$675

Puja inicial

Donado por Pollard Properties. Estadía de 5 noches/6 días en hermosa casa frente al agua en Winter Haven, FL, en la cadena de lagos con piscina/terraza. Capacidad para 12 personas con 4 habitaciones/3 baños. Fechas a convenir con la administración de la propiedad.

Estadía de Fin de Semana en Cabaña en Elsberry MO item
Estadía de Fin de Semana en Cabaña en Elsberry MO item
Estadía de Fin de Semana en Cabaña en Elsberry MO item
Estadía de Fin de Semana en Cabaña en Elsberry MO
$350

Puja inicial

Donado por Pollard Properties. Estadía de 2 noches/3 días en hermosa cabaña en Elsberry MO con vistas a los humedales del río Mississippi. Capacidad para 10 personas con 2 habitaciones/2.5 baños. Fechas a convenir con la administración de la propiedad.

Partida de Golf para Cuatro en Lake Forest Country Club item
Partida de Golf para Cuatro en Lake Forest Country Club item
Partida de Golf para Cuatro en Lake Forest Country Club
$250

Puja inicial

Donado por Lake Forest Country Club. Certificado para una partida de golf para cuatro personas en el exclusivo campo de golf de 18 hoyos, par-72, incluyendo carros y almuerzo en The Patio Grill.

Obra de Arte Única de ARTC item
Obra de Arte Única de ARTC
$50

Puja inicial

Donado por Consumer en Preferred Family Healthcare. Esta pieza única de arte, que dice "La energía nunca puede ser creada ni destruida," fue creada por un consumidor en el programa A.R.T.C. (Alcanzando la Recuperación, Resiliencia y Responsabilidad a través de la Creatividad) en Preferred Family Healthcare. Las diversas artes son una salida increíble que puede ser una herramienta para una exitosa recuperación completa del cuerpo y la mente.

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