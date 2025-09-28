Fundación de Subasta Silenciosa Katee Hessler

Donado por Consumer en Preferred Family Healthcare. Esta pieza única de arte, que dice "La energía nunca puede ser creada ni destruida," fue creada por un consumidor en el programa A.R.T.C. (Alcanzando la Recuperación, Resiliencia y Responsabilidad a través de la Creatividad) en Preferred Family Healthcare. Las diversas artes son una salida increíble que puede ser una herramienta para una exitosa recuperación completa del cuerpo y la mente.