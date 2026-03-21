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Tienda de Ropa y Artículos de Espíritu de Kempton PTA

Polo para Adultos S item
Polo para Adultos S
$25

Polo bordado de 3 botones de Port Authority (65/35 poliéster/algodón)

Azul marino

Polo para Adultos M item
Polo para Adultos M
$25

Polo bordado de 3 botones de Port Authority (65/35 poliéster/algodón)

Azul marino

Polo para Adultos L item
Polo para Adultos L
$25

Polo bordado de 3 botones de Port Authority (65/35 poliéster/algodón)

Azul marino

Polo para Jóvenes XL item
Polo para Jóvenes XL
$20

Polo bordado de 3 botones de Port Authority (65/35 poliéster/algodón)

Azul marino

Polo para Jóvenes L item
Polo para Jóvenes L
$15

Polo bordado de 3 botones de Port Authority (algodón)

Azul marino

Adulto S Polo item
Adulto S Polo
$20

Polo bordado de Port Authority de 3 botones (algodón)

Azul marino

Adulto M Polo item
Adulto M Polo
$20

Polo bordado de Port Authority de 3 botones (algodón)

Azul marino

Adulto L Polo item
Adulto L Polo
$20

Polo bordado de Port Authority de 3 botones (algodón)

Azul marino

Adulto XL Polo item
Adulto XL Polo
$20

Polo bordado de Port Authority de 3 botones (algodón)

Azul marino

Juvenil L Sudadera con capucha con cremallera item
Juvenil L Sudadera con capucha con cremallera
$30

Sudadera con capucha con cremallera Gildan Midweight 50/50 (algodón bordado)

Gris

Youth XL Zip-up hoodie item
Youth XL Zip-up hoodie
$30

Gildan Midweight 50/50 Zip Hoodie (Embroidered Cotton)

Gray

Youth M Pullover hoodie item
Youth M Pullover hoodie
$40

Port Authority Microterry Pullover Hoodie with Pocket (Embroidered)

Navy blue

Adult S Pullover hoodie item
Adult S Pullover hoodie
$45

Port Authority Microterry Pullover Hoodie with Pocket (Embroidered)

Navy blue

Adult M Pullover hoodie item
Adult M Pullover hoodie
$45

Port Authority Microterry Pullover Hoodie with Pocket (Embroidered)

Navy blue

Adult L Pullover hoodie item
Adult L Pullover hoodie
$45

Port Authority Microterry Pullover Hoodie with Pocket (Embroidered)

Navy blue

Sudadera con capucha extragrande para adultos item
Sudadera con capucha extragrande para adultos
$45

Sudadera con capucha Port Authority Microterry con bolsillo (bordada)

Azul marino

Sudadera con capucha extragrande con cierre para adultos item
Sudadera con capucha extragrande con cierre para adultos
$45

Sudadera con capucha Port Authority Microterry con bolsillo (bordada)

Azul marino

Sudadera con capucha para jóvenes talla L item
Sudadera con capucha para jóvenes talla L item
Sudadera con capucha para jóvenes talla L
$30

Sudadera con capucha Gildan Heavy Cotton

Azul marino


Sudadera con capucha extragrande para adultos item
Sudadera con capucha extragrande para adultos item
Sudadera con capucha extragrande para adultos
$35

Sudadera con capucha Gildan Heavy Cotton

Azul marino


Camiseta para adultos talla S item
Camiseta para adultos talla S item
Camiseta para adultos talla S
$15

Camiseta Gildan Heavy Cotton

Gris

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