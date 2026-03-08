Subasta Silenciosa del Derby de Kentucky

Permanezca refrescado dondequiera que vaya con este práctico y elegante juego de dos vasos aislados de D&B Supply, perfecto para la vida en movimiento! Ya sea que salga para un día de trabajo, aventura o diligencias en la ciudad, estos duraderos vasos están diseñados para mantener sus bebidas a la temperatura adecuada. Con un valor al por menor de casi $34, este set es un regalo fantástico o un capricho para usted mismo! Construido para la comodidad, hecho para las aventuras cotidianas.
Permanezca refrescado dondequiera que vaya con este práctico y elegante juego de dos vasos aislados de D&B Supply, perfecto para la vida en movimiento! Ya sea que salga para un día de trabajo, aventura o diligencias en la ciudad, estos duraderos vasos están diseñados para mantener sus bebidas a la temperatura adecuada. Con un valor al por menor de casi $34, este set es un regalo fantástico o un capricho para usted mismo! Construido para la comodidad, hecho para las aventuras cotidianas.
Colección de vida en la granja acogedora
$35
Puja inicial
Traiga a casa el calor y el encanto de una colección inspirada en la granja cuidadosamente seleccionada de The Mustard Seed en el centro de Nampa, conocida por su hermosa selección de decoración para el hogar y productos artesanales. Este elegante set combina comodidad, funcionalidad y estilo atemporal, perfecto para crear un ambiente acogedor y acogedor en cualquier hogar. Colección estupenda como regalo o un capricho especial para usted, esta colección reúne artículos prácticos y accesorios decorativos que añaden calidez y carácter a cualquier espacio. Valor al por menor estimado: $100 Un exclusivo ofrecimiento estilo boutique de una de las tiendas locales favoritas de Nampa, ¡ponga su oferta y lleve a casa algo verdaderamente especial! Todos los beneficios respaldan a la sociedad histórica del condado de Canyon y la preservación del histórico Nampa Train Depot.
Traiga a casa el calor y el encanto de una colección inspirada en la granja cuidadosamente seleccionada de The Mustard Seed en el centro de Nampa, conocida por su hermosa selección de decoración para el hogar y productos artesanales. Este elegante set combina comodidad, funcionalidad y estilo atemporal, perfecto para crear un ambiente acogedor y acogedor en cualquier hogar. Colección estupenda como regalo o un capricho especial para usted, esta colección reúne artículos prácticos y accesorios decorativos que añaden calidez y carácter a cualquier espacio. Valor al por menor estimado: $100 Un exclusivo ofrecimiento estilo boutique de una de las tiendas locales favoritas de Nampa, ¡ponga su oferta y lleve a casa algo verdaderamente especial! Todos los beneficios respaldan a la sociedad histórica del condado de Canyon y la preservación del histórico Nampa Train Depot.
Juego de destornillador de impacto Klein Tools 20 en 1
$15
Puja inicial
Actualice su caja de herramientas con este versátil y de alta calidad set de destornillador de impacto 20 en 1 de Klein Tools, un nombre de confianza en equipo de calidad profesional. Diseñado para durabilidad y rendimiento, este set compacto pero potente incluye una variedad de puntas intercambiables y destornilladores, haciéndolo la solución todo en uno perfecta para proyectos domésticos, reparaciones o arreglos sobre la marcha. Este artículo ha sido generosamente donado por el presidente Alan Hochhalter de CCHS, cuyo apoyo ayuda a hacer eventos como este posible. Una adición práctica y confiable a cualquier caja de herramientas, ¡ponga su oferta hoy!
Actualice su caja de herramientas con este versátil y de alta calidad set de destornillador de impacto 20 en 1 de Klein Tools, un nombre de confianza en equipo de calidad profesional. Diseñado para durabilidad y rendimiento, este set compacto pero potente incluye una variedad de puntas intercambiables y destornilladores, haciéndolo la solución todo en uno perfecta para proyectos domésticos, reparaciones o arreglos sobre la marcha. Este artículo ha sido generosamente donado por el presidente Alan Hochhalter de CCHS, cuyo apoyo ayuda a hacer eventos como este posible. Una adición práctica y confiable a cualquier caja de herramientas, ¡ponga su oferta hoy!
01 - FAIRYTALE STUDIOS PORTRAITS
$99
Puja inicial
Sumérjase en un mundo de maravillas donde su hijo se convierte en la estrella de su propio cuento de hadas. Fairytale Studios crea impresionantes retratos de cuentos de hadas que capturan la inocencia, la imaginación y la magia de la infancia. Estos no son solo fotos...son recuerdos atesorados convertidos en arte. Perfecto para cumpleaños, hitos especiales o simplemente para celebrar la magia de la infancia. ¡Imagine esto colgado en su pared en 20 años...una pieza de hoy, preservada como historia del mañana!
Sumérjase en un mundo de maravillas donde su hijo se convierte en la estrella de su propio cuento de hadas. Fairytale Studios crea impresionantes retratos de cuentos de hadas que capturan la inocencia, la imaginación y la magia de la infancia. Estos no son solo fotos...son recuerdos atesorados convertidos en arte. Perfecto para cumpleaños, hitos especiales o simplemente para celebrar la magia de la infancia. ¡Imagine esto colgado en su pared en 20 años...una pieza de hoy, preservada como historia del mañana!
$99
Puja inicial
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$75
Puja inicial
$10
Puja inicial
$20
Puja inicial
$20
Puja inicial
$25
Puja inicial
$20
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$20
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$40
Puja inicial
$15
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$25
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$60
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$20
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$30
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$20
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$30
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$40
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$45
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$35
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$25
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