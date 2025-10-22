The Parents and Teachers of Buena Vista Horace Mann

Organizado por

The Parents and Teachers of Buena Vista Horace Mann

Acerca de este evento

Kermes.

325 La Grande Ave

San Francisco, CA 94112, USA

Boletas para Comida y Juegos
$1
Rifa de los 49ers
$25

Ingresa para tener la oportunidad de ganar 2 boletos de temporada regular para ver a los 49ers en el Estadio Levi's, con todas las recaudaciones destinadas a apoyar a Buena Vista Horace Mann. El ganador recibirá 2 boletos en la sección 235 y un pase de estacionamiento.

Paquete de Rifa de los 49ers
$100

Cinco oportunidades de ganar 2 boletos de temporada regular para ver a los 49ers en el Estadio Levi's, con todas las recaudaciones destinadas a apoyar a Buena Vista Horace Mann. El ganador recibirá 2 boletos en la sección 235 y un pase de estacionamiento.

Campaña Llena el Frasco
$10

Necesitamos recaudar $63,000 para cubrir los salarios de Bob Armstrong, nuestro coordinador de artes y enriquecimiento, y Jesús Cortes, nuestro instructor de baile. Sin donación, no hay Bob ni Jesús.

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