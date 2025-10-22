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Acerca de este evento
Ingresa para tener la oportunidad de ganar 2 boletos de temporada regular para ver a los 49ers en el Estadio Levi's, con todas las recaudaciones destinadas a apoyar a Buena Vista Horace Mann. El ganador recibirá 2 boletos en la sección 235 y un pase de estacionamiento.
Cinco oportunidades de ganar 2 boletos de temporada regular para ver a los 49ers en el Estadio Levi's, con todas las recaudaciones destinadas a apoyar a Buena Vista Horace Mann. El ganador recibirá 2 boletos en la sección 235 y un pase de estacionamiento.
Necesitamos recaudar $63,000 para cubrir los salarios de Bob Armstrong, nuestro coordinador de artes y enriquecimiento, y Jesús Cortes, nuestro instructor de baile. Sin donación, no hay Bob ni Jesús.
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