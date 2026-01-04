Kernersville Elementary Pto

Organizado por

Kernersville Elementary Pto

Acerca de este evento

Celebración Centenaria de la Feria de Primavera de la Escuela Primaria de Kernersville

512 W Mountain St

Kernersville, NC 27284, USA

Vendedor con fines de lucro
$25

Este boleto reserva un espacio designado para vendedores en la Celebración del Centenario Spring Fling. Los espacios pueden estar ubicados ya sea en el césped o en el asfalto, dependiendo del diseño y disponibilidad del evento.


Esta opción es para empresas o individuos que venden productos, artesanías o servicios durante el evento. Todos los artículos vendidos deben ser de buen gusto y aptos para toda la familia, y el alcohol está estrictamente prohibido en el campus.


Su tarifa de $25 incluye un espacio al aire libre donde puede instalar su puesto y relacionarse con las familias que celebran el 100 aniversario de la Escuela Primaria Kernersville. Traiga sus mejores artículos, conéctese con la comunidad y disfrute de un día animado lleno de autos clásicos, camiones de comida, entretenimiento y diversión familiar.

Vendedor sin fines de lucro/Municipio
Gratuito

Este boleto reserva un espacio designado para organizaciones sin fines de lucro o grupos municipales que ofrecen actividades o recursos gratuitos para familias. Los espacios pueden estar ubicados ya sea en el césped o en el asfalto, dependiendo del diseño del evento.


Todos los materiales y actividades deben ser de buen gusto y aptos para toda la familia, y el alcohol está estrictamente prohibido en el campus.


Su lugar gratuito le permite compartir su misión, proporcionar actividades prácticas y relacionarse con la comunidad mientras celebramos los 100 años de la Escuela Primaria Kernersville. Damos la bienvenida a grupos que desean apoyar el evento a través de la educación, la divulgación y la diversión apta para toda la familia.

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