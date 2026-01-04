Celebración Centenaria de la Feria de Primavera de la Escuela Primaria de Kernersville

Este boleto reserva un espacio designado para vendedores en la Celebración del Centenario Spring Fling. Los espacios pueden estar ubicados ya sea en el césped o en el asfalto, dependiendo del diseño y disponibilidad del evento.





Esta opción es para empresas o individuos que venden productos, artesanías o servicios durante el evento. Todos los artículos vendidos deben ser de buen gusto y aptos para toda la familia, y el alcohol está estrictamente prohibido en el campus.





Su tarifa de $25 incluye un espacio al aire libre donde puede instalar su puesto y relacionarse con las familias que celebran el 100 aniversario de la Escuela Primaria Kernersville. Traiga sus mejores artículos, conéctese con la comunidad y disfrute de un día animado lleno de autos clásicos, camiones de comida, entretenimiento y diversión familiar.