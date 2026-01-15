Kent Heights PTO

Organizado por

Kent Heights PTO

Acerca de este evento

2026 Baile de primavera de KHS.

2000 Pawtucket Ave

East Providence, RI 02914, USA

Billete de familia (entrada para hasta 4 personas)
$10
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Este billete cubre la entrada para una familia de 4 de KHS.


*Los billetes están limitados a los miembros del hogar de los estudiantes de KHS.

Cada niño adicional
$2

Este billete cubre cada niño adicional no incluido en el Billete de familia.


*Los billetes están limitados a los miembros del hogar de los estudiantes de KHS.

Cada adulto adicional
$2

Este billete cubre cada adulto adicional no incluido en el Billete de familia.


*Los billetes están limitados a los miembros del hogar de los estudiantes de KHS.

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