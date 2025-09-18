Patea Para Una Causa

Si desea patrocinar a un jugador o equipo para jugar, elija este boleto. Esta donación nos permite patrocinar a jugadores que de otro modo no podrían cubrir la tarifa de inscripción. Puede patrocinar un equipo completo comprando 8 de estos boletos.
Si desea patrocinar a un jugador o equipo para jugar, elija este boleto. Esta donación nos permite patrocinar a jugadores que de otro modo no podrían cubrir la tarifa de inscripción. Puede patrocinar un equipo completo comprando 8 de estos boletos.
Agente libre
$20
Si usted es un jugador individual que desea ser colocado en un equipo, elija esta inscripción.
Si usted es un jugador individual que desea ser colocado en un equipo, elija esta inscripción.
Solicitud de entrada gratis
Gratuito
Si quieres jugar pero no tienes dinero para pagar una entrada, elige esta. Esta entrada no te garantiza un lugar, pero te incluirá en nuestra lista de espera patrocinada. Los lugares se abren a medida que llegan las donaciones y serás agente libre y te asignaremos a un equipo el mismo día. Nos pondremos en contacto contigo con dos días de antelación para avisarte. Queremos que juegue la mayor cantidad de gente posible y, al fin y al cabo, es una recaudación de fondos. ¡Comparte el evento para que consigamos más donaciones y más lugares!
Si quieres jugar pero no tienes dinero para pagar una entrada, elige esta. Esta entrada no te garantiza un lugar, pero te incluirá en nuestra lista de espera patrocinada. Los lugares se abren a medida que llegan las donaciones y serás agente libre y te asignaremos a un equipo el mismo día. Nos pondremos en contacto contigo con dos días de antelación para avisarte. Queremos que juegue la mayor cantidad de gente posible y, al fin y al cabo, es una recaudación de fondos. ¡Comparte el evento para que consigamos más donaciones y más lugares!
Añadir una donación para Grow Windham Inc
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!