Subasta Silent del PTA de la Escuela Primaria King

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
¡La membresía de 3 meses se puede canjear en cualquiera de las ubicaciones de Katy!
Puja inicial
¡Canasta de regalos y $500 de descuento en el tratamiento de invisalign!
Puja inicial
¡Certificado de regalo para almuerzo o cena para 2 personas!
Puja inicial
¡Tarjeta de regalo de $100 para el restaurante Taste of Texas!
Puja inicial
¡4 asientos reservados en primera fila para la celebración de 5to grado!
Puja inicial
4 asientos de primera fila reservados para la celebración de 5to grado!
Puja inicial
Recogida VIP en auto por la oficina principal!
Puja inicial
Recogida VIP en auto por la oficina principal!
Puja inicial
Recogida VIP en auto por la oficina principal!
Puja inicial
¡Señal de calle personalizada en frente de la escuela!
Puja inicial
¡Letrero de calle personalizado en la línea de recogida de carros!
Puja inicial
¡Certificado de regalo para una membresía familiar!
Puja inicial
¡Certificado de regalo para 4 entradas sin fecha de vencimiento!
Puja inicial
¡Conjunto de 4 pases de golf!
Puja inicial
¡Certificado de regalo para un masaje de 60 minutos!
Puja inicial
¡Certificado de regalo para un masaje de 60 minutos!
Puja inicial
¡Certificado de regalo para un masaje de 60 minutos!
Puja inicial
¡Certificado de regalo para un masaje de 60 minutos!
Puja inicial
¡Herramienta eléctrica de calar Kobalt!
Puja inicial
¡1 mes de clases gratuitas y un uniforme!
Puja inicial
¡1 mes de clases gratis y un uniforme!
Puja inicial
¡Tarjeta de regalo de 1 hora de masajes!
Puja inicial
¡Cubo de regalos y 4 pases!
Puja inicial
¡Membresía familiar de 1 año para hasta 6 personas (2 adultos y hasta 4 niños)!
Puja inicial
Certificado de regalo para lavado de casa y entrada
Puja inicial
¡Un certificado de regalo para un facial express de diamante!
Puja inicial
¡Tarjeta de regalo para el restaurante Walk-On's Sports Bistreaux!
Puja inicial
¡Cesta de regalos y 1 mes de guardería ilimitada + 2 noches gratis de alojamiento!
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!