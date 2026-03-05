Organizado por

King Elementary PTA

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Subasta Silent del PTA de la Escuela Primaria King

Lugar de recogida

1901 Charlton House Ln, Katy, TX 77493, USA

3 Meses de Membresía item
3 Meses de Membresía
$50

Puja inicial

¡La membresía de 3 meses se puede canjear en cualquiera de las ubicaciones de Katy!

Canasta de Regalo y Certificado item
Canasta de Regalo y Certificado item
Canasta de Regalo y Certificado
$100

Puja inicial

¡Canasta de regalos y $500 de descuento en el tratamiento de invisalign!

Certificado de Regalo item
Certificado de Regalo
$25

Puja inicial

¡Certificado de regalo para almuerzo o cena para 2 personas!

Tarjeta de Regalo item
Tarjeta de Regalo
$20

Puja inicial

¡Tarjeta de regalo de $100 para el restaurante Taste of Texas!

Celebración de 5to Grado item
Celebración de 5to Grado
$20

Puja inicial

¡4 asientos reservados en primera fila para la celebración de 5to grado!

Celebración de 5to Grado item
Celebración de 5to Grado
$20

Puja inicial

4 asientos de primera fila reservados para la celebración de 5to grado!

Recogida VIP en Auto item
Recogida VIP en Auto
$50

Puja inicial

Recogida VIP en auto por la oficina principal!

Recogida VIP en Auto item
Recogida VIP en Auto
$50

Puja inicial

Recogida VIP en auto por la oficina principal!

Recogida VIP en Auto item
Recogida VIP en Auto
$50

Puja inicial

Recogida VIP en auto por la oficina principal!

Señal de Calle Personalizada (frente) item
Señal de Calle Personalizada (frente)
$10

Puja inicial

¡Señal de calle personalizada en frente de la escuela!

Letrero de calle personalizado (gimnasio) item
Letrero de calle personalizado (gimnasio)
$10

Puja inicial

¡Letrero de calle personalizado en la línea de recogida de carros!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡Certificado de regalo para una membresía familiar!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡Certificado de regalo para 4 entradas sin fecha de vencimiento!

Pases de regalo item
Pases de regalo
$25

Puja inicial

¡Conjunto de 4 pases de golf!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡Certificado de regalo para un masaje de 60 minutos!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡Certificado de regalo para un masaje de 60 minutos!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡Certificado de regalo para un masaje de 60 minutos!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡Certificado de regalo para un masaje de 60 minutos!

Herramienta eléctrica item
Herramienta eléctrica item
Herramienta eléctrica
$20

Puja inicial

¡Herramienta eléctrica de calar Kobalt!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡1 mes de clases gratuitas y un uniforme!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡1 mes de clases gratis y un uniforme!

Tarjeta de regalo item
Tarjeta de regalo
$25

Puja inicial

¡Tarjeta de regalo de 1 hora de masajes!

Canasta de regalo y pases item
Canasta de regalo y pases item
Canasta de regalo y pases
$50

Puja inicial

¡Cubo de regalos y 4 pases!

Membresía familiar item
Membresía familiar
$25

Puja inicial

¡Membresía familiar de 1 año para hasta 6 personas (2 adultos y hasta 4 niños)!

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$50

Puja inicial

Certificado de regalo para lavado de casa y entrada

Certificado de regalo item
Certificado de regalo
$25

Puja inicial

¡Un certificado de regalo para un facial express de diamante!

Tarjeta de regalo item
Tarjeta de regalo
$20

Puja inicial

¡Tarjeta de regalo para el restaurante Walk-On's Sports Bistreaux!

Cesta de regalo item
Cesta de regalo item
Cesta de regalo
$100

Puja inicial

¡Cesta de regalos y 1 mes de guardería ilimitada + 2 noches gratis de alojamiento!

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!