Ciencia en la cocina: de 10 a 12 años

Esta clase de «Ciencia en la cocina» en lengua de señas americana (ASL) está diseñada para alumnos de entre 10 y 12 años que estén listos para desarrollar su curiosidad, su pensamiento crítico y sus habilidades de comunicación a través de experimentos prácticos en lengua de señas americana. Los estudiantes explorarán conceptos científicos utilizando materiales cotidianos de cocina, al tiempo que aprenden a observar, hacer predicciones y describir sus descubrimientos mediante la lengua de señas americana (ASL). Realizarán prácticas para explicar procesos, compartir resultados y participar en debates con sus compañeros. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá del ASL básico, desarrollando una comunicación más natural, habilidades para resolver problemas y confianza a través de experimentos interactivos y la interacción con sus compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos alumnos.

Esta clase de «Ciencia en la cocina» en lengua de señas americana (ASL) está diseñada para alumnos de entre 10 y 12 años que estén listos para desarrollar su curiosidad, su pensamiento crítico y sus habilidades de comunicación a través de experimentos prácticos en lengua de señas americana. Los estudiantes explorarán conceptos científicos utilizando materiales cotidianos de cocina, al tiempo que aprenden a observar, hacer predicciones y describir sus descubrimientos mediante la lengua de señas americana (ASL). Realizarán prácticas para explicar procesos, compartir resultados y participar en debates con sus compañeros. La clase ayuda a los estudiantes a ir más allá del ASL básico, desarrollando una comunicación más natural, habilidades para resolver problemas y confianza a través de experimentos interactivos y la interacción con sus compañeros. Esta clase está dirigida por personas sordas y se imparte en inglés, lo que crea un ambiente accesible y acogedor para los nuevos alumnos.

Más detalles...