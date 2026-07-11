A plate of fried fish and fries sits in the foreground, with a flyer for a "First Friday Fish Fry" at St. Jerome Catholic Parish in the background.
Knights of Columbus Council 4550

Ofrecido por

Knights of Columbus Council 4550

Acerca de esta tienda

Freír pescado del Consejo 4550 de los Caballeros de Colón

Lugar de recogida

2749 Hollister Rd, Houston TX 77080

Cena de Pescado Frito de 3 Piezas
$15

3 piezas de pescado, hush puppy, papas fritas, judías verdes y ensalada de col

0
Cena de Pescado Frito de 2 Piezas
$12

2 piezas de pescado, los mismos acompañamientos excelentes.

0
Pieza Extra de Pescado Frito
$3

una pieza adicional de pescado frito añadida al pedido

0
Pescado Horneado de 3 Piezas
$15

3 Piezas de Pescado Horneado, el mismo hush puppy, papas fritas, judías verdes y ensalada de col.

0
Pescado Horneado de 2 Piezas
$12

2 Piezas de Pescado Horneado, los mismos excelentes acompañamientos.

0
Trozo extra de pescado al horno
$3

Un trozo extra de pescado al horno añadido a la orden

0
Hush Puppies
$1

Papas hush extra

0
Papas Fritas
$3

Papas fritas extras

0
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