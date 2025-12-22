Knights of Columbus Council 14544 St Anthony of Padua

KofC January Bingo

6350 N Fort Apache Rd

Las Vegas, NV 89149, USA

Paquete de Bingo 1
$25

$25.00 Bingo Package incluirá 6 tarjetas de bingo con 6 páginas de cartas. Asientos limitados. Bebidas, Comida, Marcadores de bingo disponibles para la venta. DEBE TENER 21 AÑOS DE EDAD O MÁS PARA PARTICIPAR. NOTA: NO TIENE QUE PAGAR NINGÚN EXTRA AL PAGAR. SELECCIONE OTRO Y CERO.

Paquete de Bingo 2
$30

$30.00 Bingo Package incluirá 6 tarjetas de bingo con 6 páginas de cartas, un marcador y un cupón de bebida. Asientos limitados. Bebidas, Comida, Marcadores de bingo disponibles para la venta. DEBE TENER 21 AÑOS DE EDAD O MÁS PARA PARTICIPAR. NOTA: NO TIENE QUE PAGAR NINGÚN EXTRA AL PAGAR. SELECCIONE OTRO Y CERO.

Paquete de Bingo 3
$40

$40.00 Bingo Package incluirá 6 tarjetas de bingo con 6 páginas de cartas, más 3 tarjetas adicionales, y un cupón de bebida. Asientos limitados. Bebidas, Comida, Marcadores de bingo disponibles para la venta. DEBE TENER 21 AÑOS DE EDAD O MÁS PARA PARTICIPAR. NOTA: NO TIENE QUE PAGAR NINGÚN EXTRA AL PAGAR. SELECCIONE OTRO Y CERO.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!