KofC January Bingo

$30.00 Bingo Package incluirá 6 tarjetas de bingo con 6 páginas de cartas, un marcador y un cupón de bebida. Asientos limitados. Bebidas, Comida, Marcadores de bingo disponibles para la venta. DEBE TENER 21 AÑOS DE EDAD O MÁS PARA PARTICIPAR. NOTA: NO TIENE QUE PAGAR NINGÚN EXTRA AL PAGAR. SELECCIONE OTRO Y CERO.